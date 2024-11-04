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美國總統大選進入最後倒數，副總統賀錦麗（Kamala Harris）最後衝刺出殺招，於選前週末現身NBC的王牌綜藝節目《週六夜現場》（SNL）驚喜客串，此舉成功拉抬聲勢之際也引發電視網有失公允的指控，為平息爭議，NBC決定高收視體育節目廣告時段提供川普陣營免費廣告時段，且比賀錦麗亮相時長多出30秒。賀錦麗日前與現身知名喜劇綜藝節目「週六夜現場」，模仿她的喜劇演員瑪亞魯道夫（Maya Rudolph）同台演出開場短劇，對此聯邦通訊委員會（FCC）共和黨籍委員卡爾（Brendan Carr）就指控，這項演出明顯違反選舉期間的「平等時間」規定，稱持有執照的電視台不應在選前夕利用公共頻道，偏袒特定候選人發揮影響力，「除非電視台願意為其他符合資格的參選陣營提供同等時間」。邀請總統候選人上節目並非「週六夜現場」的首例，該節目曾於2008年分別邀請了當時的民主黨總統候選人歐巴馬（Barack Obama）與共和黨總統候選人馬侃（John McCain），就連川普本人在投入政壇也曾受到邀請，不過在如此接近投票日前才播出節目較爲罕見。資深共和黨籍委員卡爾是前總統川普任命的FCC委員，「平等時間規則」（Equal Time Rule）自1934年就已設立，內容指出包含NBC、ABC、CBS、Fox等利用公共無線電波頻譜的廣播電視台，如果讓某一特定候選人出現在非新聞性節目中，那麼其他參選人也可要求獲得相同長度的播出時間，以確保選舉公平性。為了平息爭議，NBC也決定在週日晚間黃金收視體育節目《週日夜足球》（Sunday Night Football）播放期間，提供川普陣營兩則共120秒的廣告篇幅，比起賀錦麗在SNL的90秒亮相還長。《每日郵報》指出，這些廣告時段價值不菲，光是一則60秒廣告篇幅就約有170萬美元的價值，而川普陣營也把握這個機會迅速製作了一支廣告，讓川普頭戴「讓美國再次偉大」（MAGA）棒球帽、站在國旗前向觀眾喊話，呼籲選民投票支持他。