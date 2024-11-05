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2020年美國總統大選結束之後，由於眾多美國前總統川普的支持者不滿意選舉當時的選舉結果，進一步釀成國會暴動事件，這也使得當局憂心發生類似事件，讓本次美國總統大選受到關注。近來一名北卡羅來納州的川粉就稱「作為共和黨人，槍已經上膛（locked and loaded），我們已經準備好了」，並認為若是川普再次敗選，其他支持者可能會再次行動。根據衛報報導，一名來自北卡羅來納州的川普支持者維琪（Vikki Westbrook）3日時來到川普造勢現場，準備聆聽川普在2024年總統大選前夕的最後演講之一。她表示，「作為共和黨人，槍已經上膛（locked and loaded），我們已經準備好了。」報導指出，55歲的維琪講出這句話時，完全不是在開玩笑。維琪透露自己確實有槍枝，但並未透露具體數量。不過維琪表示，她個人傾向在選舉後避免可能發生的任何麻煩，因為她還有孩子，不能背負入獄的代價，「而且我也不喜歡穿橘色的衣服（受刑人衣服的顏色）。」不過維琪擔心的是，如果川普再次落選，其他川粉可能會採取行動，「在這種情況下，許多共和黨人可能再也忍受不下去，他們不會容許選舉被偷走第二次。」至今維琪仍堅信，川普2020年總統選舉的勝選是被偷走的，她也同樣確信，如果這次現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗勝選，那就只有一個原因，「只有作弊的話才會贏。我百分之百確定。」不僅只有維琪麽認為，一名38歲川普支持者賽德里克（Cedric Perness）也表示，「如果川普沒贏，人們會發動騷亂」，不過這些騷動對他來說太危險了，所以他選擇不參加，但他會透過販售川普的周邊商品，來為川普陣營盡一份心力。報導指出，多年來，川普一直在煽動這樣的情緒，近來言辭變得更加激烈。他一再拒絕保證接受選票統計結果，3日在賓州競選時更告訴支持者，「四年前我不應該離開白宮。」據美國非營利研究機構「公共宗教研究所」（Public Religion Research Institute）近期一項民調顯示，四分之一的川普支持者認為，如果川普敗選，應該宣布選舉結果無效，不惜一切代價奪回白宮。