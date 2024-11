我是廣告 請繼續往下閱讀

ANYA HINDMARCH於15年前開創先河,曾經在台灣掀起「I'm not a plastic bag(我不是一個塑膠袋)」環保袋引發排隊搶購熱潮,並提高社會大眾對減塑議題的關注。Anya Hindmarch近年與世界各地超市合作,啟動全新「The Universal Bag」企劃,鼓勵大眾重複使用購物袋,以及生產符合環保3R「循環回收Recycle」、「物盡其用Reuse」及「減少使用Reduce」環保購物袋。台灣city'super與ANYA HINDMARCH首度合作推出品牌視覺的綠色環保購物袋「The Universal Bag」(售價580元)全台八店city'super於2024年11月4日開放首批預購,11月15日起正式限量販售。ANYA HINDMARCH的「The Universal Bag」購物袋採用100%再生塑料製成,每個製作步驟和所用物料均經過全球回收標準(Global Recycling Scheme, GRS)認證,是名副其實100%再生產品。設計師Anya Hindmarch自1987年於倫敦開創自己的事業,如今已發展成為國際知名時尚品牌。 ANYA HINDMARCH以奢華迷人的配件以及具實驗性且有趣的零售概念而聞名。 創意、現代工藝和個人化設計是ANYA HINDMARCH創作核心理念。而「The Universal Bag」以ANYA HINDMARCH品牌標誌性「眼睛」圖案,為全新聯名購物袋注入英國時尚品牌獨有幽默靈魂。並曾在2007年為了推廣環保理念,推出獨特「I'm Not A Plastic Bag」,引發全世界的瘋狂排隊搶購熱潮。關於city'supercity'super 1996年成立於香港,2004年由遠東集團及香港city'super合資成立,目前全台共有8間分店。city'super致力成為全球零售商,承諾以世界各地採購而來的優質商品,為現今繁忙的都市專業人士提供真正的一站式購物體驗服務,並以Thank you, Have a nice day為宗旨,滿足消費者對生活品味的品質要求,讓每個來到city'super的消費者處處發掘到各式驚嘆與驚喜!!!!!!!!業務組成︰美食精緻名店(Food Market) 、生活用品專區(Life Division)、國際美食廣場(CookedDeli)、賞味廚藝班(superlife culture club)。