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第60屆美國總統大選即將於美東時間2024年11月5日舉行，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）與民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）戰況膠著，全球關注明日開票狀況。《NOWnews今日新聞》推出的美選深度特別節目《全球霸主之爭》，將在台灣時間6日上午11時開始直播，由東海大學政治系教授邱師儀主持，與大家一同觀看即時開票數，將有多位來賓現場剖析美選焦點和戰況。川普與賀錦麗選情激烈，在關鍵七大搖擺州的民調數字，幾乎全數在誤差範圍內，搖擺州的重中之重賓州，更是有多家民調出現平手。也讓兩人在選戰最後關頭，頻頻在關鍵搖擺州進行造勢催票。美國總統大選不僅將決定誰能入主白宮，更牽動全球地緣政治版圖變動與經濟貿易局勢，無論川普或賀錦麗最終誰獲勝，都將影響到美國之外的全世界數千萬人生活。諸如仍處於現在進行式的俄烏戰爭、以巴衝突，可能都要等到白宮新任主人來斡旋，美國對中國的態度，美國新總統對於台灣將採取何種立場，更是台灣人不可不關注的重要議題。《全球霸主之爭》由東海大學政治系教授邱師儀主持，將邀請到前美國國防部官員胡振東、具駐美外交經驗的台北市議員趙怡翔、政大外交系教授兼系主任吳崇涵、知名國際政治評論員趙君朔重量級來賓，帶觀眾剖析美選即時戰況，以及選後可能結果，還有大選結果對台灣乃至於全球的潛在效應。全台最有深度、最具話題的美選特別節目《全球霸主之爭》，11月6日11時敬請鎖定NOWnews YouTube頻道。