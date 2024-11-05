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美國9月降息，資金寬鬆帶動債市多頭行情。統一投信趁勢推出統一ESG投等債15+ETF（00966B），優選ESG好公司債，同時匯聚3大特色，瞄準降息行情，每張入手價僅1.5萬元，即可享有月月配息收入，預計11/25到11/27間展開募集繳款作業。根據投信投顧公會統計，截至今（2024）年第3季底，債券型ETF規模突破2.9兆元，今年以來已成長超過45%，受益人數也超過200萬人，顯示債券ETF躍升為民眾不可或缺的資產配置。統一投信表示，00966B具有「GREEN」特色，也就是「Good Timing（聯準會開啟降息循環）、Rating （BBB評級公司債）、Enduring（瞄準長天期債）、ESG（鎖定ESG好企業）、Nice investment（ESG投資有機會有好表現）」等。統一投信指出，00966B追蹤「彭博MSCI全球成熟市場15年以上美元BBB級永續ESG動能加權公司債指數」，投資美元計價的公司債。債券信用評級參考穆迪、惠譽及標準普爾三家信評機構，嚴選BBB以上評級，票面利率大於4.5%的投資級債；同時具較長存續期間，降息帶來的資本利得效果可望相對突出，再加上依ESG評級加減權，匯聚上述三大特色，瞄準降息行情。統一投信表示，另EGS為全世界大勢所趨，00966B透過負面篩除、正面挑選以及永續ESG評級加減權三層機制，排除「具爭議性產業」之發行人，並依ESG評級加減權，以利提升ESG純度。統一ESG投等債15+ETF經理人張美媛表示，美國展開新一輪降息循環，且根據FOMC 9月的會議結果，2024年還會降息2碼，2025、2026年預估分別再各降息4碼、2碼，寬鬆政策期間，有利債市表現。