▲湖人主戰中鋒「一眉道人」Anthony Davis在半場防守中的巨大影響力,掩蓋了湖人的一些防守問題。(圖/美聯社/達志影像)

▲湖人轉換防守表現不佳,JJ Redick必須考慮放棄一些前場板來避免被對手快攻。(圖/美聯社/達志影像)

洛杉磯湖人今(5)日以103:115輸給底特律活塞,開季3連勝之後,最近4戰1勝3敗,前兩戰輸給太陽和騎士還情有可原,今天輸給活塞,完全就是球隊自己表現不如人。本季前7戰,湖人其實進攻端表現有一定的水準,但防守內容不理想,特別是在轉換防守方面,數據在聯盟中敬陪末座,這也是球隊的「老毛病」了,多年來未能治癒,新帥JJ Redick能給出新的特效藥嗎?在輸給騎士隊的比賽,湖人隊被對手快攻得到26分,全場發生21次失誤,並因此丟到31分;再前一場對太陽,被對手快攻得到21分,發生12次失誤,丟掉20分。湖人隊進入到快節奏的拉鋸中,他們似乎總是落居下風。知名球評Jason Timpf在節目上指出:「一個很簡單的數據就能說明湖人的轉換防守有多差:目前為止湖人的半場陣地防守效率排名第11,但他們的整體防守效率只排在第27名。」目前,湖人平均每場比賽要被對手透過快攻得到「20.7分」,這是NBA 30支球隊中最差勁的數字。美國媒體《Silver Sreen and Roll》撰文指出,湖人在陣地戰的防守表現還可以,因為他們有Anthony Davis這一名充滿影響力的明星長人,但是在攻防轉換中,他們球員單兵對位能力不足的情況就展露無疑。湖人外線球員老、慢、缺乏運動能力、這已經不是新聞,在2023年他們輸給丹佛金塊的系列賽,就是因為檔不住Nikola Jokic拉下籃板後的轉換攻擊。而在那之後,他們的人員仍沒有太大的變動,Austin Reaves和D'Angelo Russell 兩名矮小、運動能力不足的後衛是他們的先發後場組合;也不能指望即將40歲的LeBron James在例行賽就傾盡所有;Jarred Vanderbilt不知何時回歸的情況下,八村壘作為3號的移動速度太慢了。這些都是我們已知的事情,但是《Silver Sreen and Roll》提出一個更有趣也有力的論點,他指出去年湖人的進攻籃板率僅22.5%,是聯盟倒數第二;今年前6場她們的進攻籃板率提升28.9%,進步明顯。不過,球隊對爭搶進攻籃板更加投入,雖然對洛城進攻端整體發揮有積極影響,但似乎卻對防守造成了一些隱患。「長期以來,人們一直在爭論關於球隊在進攻端得分和他們阻止快攻的能力之間的關聯。有許多例子表明,湖人(爭搶進攻籃板)的侵略性已經傷害到了他們。」該媒體如此論述,「由於他們除了Davis之外缺乏籃框保護者,再加上他們外線球員的防守能力不足,因此當換防機會出現時,湖人比其他球隊更無法彌補位置上的不足。他們的對手也知道這一點。」每當湖人丟失投籃時,其他球隊就會發動快攻,根據《Cleaning The Glass》的數據,42.2%的活球籃板給湖人的對手製造大量轉換快功機會。這個數字是NBA本季的最高數字,而且比第2名的球隊要高出近6%。於是,《Silver Sreen and Roll》給出如此結論,「很明顯,如果你想要瓦解湖人的防守或追回比分,你所要做的就是跑動,尤其是當他們在衝搶籃板的時候。像太陽這樣的球隊,以及最近的猛龍在周五的比賽中就是這樣做的,他們利用球員對位上的優勢,迅速抹去了湖人上半場26分的領先優勢。」或許他們是不是應該考慮放棄一些前場籃板,來換取部分球員更有紀律性的退防?這是可以考慮的。Redick必須評估進攻籃板為他們帶來的收益,是否能超過被對手轉換造成的傷害。湖人的問題是可以克服的嗎?顯然當我們大部分時候討論到快攻防守問題,都會涉及到球員的積極性。但湖人的轉換防守表現不佳,卻和他們的陣容脫離不了關係,年紀和體型、運動能力限制他們去第一線擋下對手。這也是這兩年年夏天外界對於他們陣容沒有改變的一個主要質疑點,顯然他們選擇保有現有陣容有其原因,但這也限制了這支球隊在防守應變上有著致命缺陷。