▲星宇航空榮獲APEX五星航空大獎,由北美公司總經理王嘉基代表領獎。(圖/業者提供)

全球知名航空乘客體驗協會(APEX, Airline Passenger Experience Association)近日於加州長灘會議娛樂中心舉辦2025 APEX大獎頒獎典禮,星宇航空榮獲「2025五星航空」獎項 (2025 Five Star Major Airline),全球僅40家航空公司獲得此殊榮。星宇航空執行長翟健華表示:星宇航空自成立至今,致力在軟硬體上提供旅客精品級的服務,並且珍視每位旅客的意見回饋,作為改進與成長的動力,不斷在設備、服務上精進,非常高興今年首度獲得APEX五星航空殊榮,象徵星宇航空打造優質飛行體驗的努力獲得成果,並贏得國際肯定,星宇航空未來將不斷精益求精,持續帶給全球旅客舒適且安心的精品飛行之旅。APEX五星航空評鑑為全球唯一依據旅客真實評價作為評選標準的航空獎項,今年搜集來自超過600家航空公司、百萬個飛行行程的旅客評鑑結果,透過獨立的稽核公司進行認證,全球僅40家航空公司獲得APEX的五星級殊榮,同時代表著躋身全球前7%頂尖航空公司的行列。星宇航空近年來於國際航空業界逐步嶄露頭角,今年初獲Airbus邀請,將其新世代A330neo廣體客機作為該機型代表,於新加坡航空展展出。不只硬體的傑出深受國際肯定,星宇航空的機上用酒更於今年《Global Traveler》Wines on the Wing評選中,奪得「最佳國際線頭等艙葡萄酒」整體排名第一名。本次榮獲APEX五星航空,代表著整體服務獲得全球旅客的喜愛,星宇航空將再全力拓展航網及機隊,同時堅持對服務品質與飛安的要求,為旅客打造印象深刻的精緻航空服務。