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美國總統大選投票日登場，據統計先前已有7800萬人提前投票。有一名共和黨候選人川普的女粉絲，在投票時身穿黑色垃圾袋前往投票所，來抗議先前拜登稱川粉為「垃圾」，引來眾人歡呼。根據《紐約郵報》報導，一名女子薩松（Sophie Sassoon）近來以「高級垃圾」的造型現身投票所，引來眾人歡呼。她將黑色垃圾袋作為服裝主體，並用紅色愛馬仕腰帶收出腰線，並搭配著紅色香奈兒包包和紅底鞋（Louboutin）等精品，為的就是諷刺近來拜登稱川普支持者是「垃圾」的爭議言論。薩松向《紐約郵報》表示，「我想成為一個時尚的垃圾袋，這幾乎是個實驗，讓人們看看垃圾是什麼樣子」，「人們為我歡呼，豎起大拇指，甚至按喇叭來表達認同。」這起事件源於拜登在上月29日參加由美國拉丁裔倡議團體Voto Latino舉辦的視訊會議，幫民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）拉票，為了回應喜劇演員辛奇利夫（Tony Hinchcliffe）嘲笑波多黎各是「漂浮的垃圾島」（floating island of garbage），沒想到卻失言稱川普的支持者是「垃圾」。出生英國的薩松曾是名時尚人士，她透露，就是為了投票給川普才成為美國公民。薩松在19年前移居紐約，一直以來拿著綠卡生活，直到2016年時受到了川普言論的啟發，決定成為美國公民，以便投票給川普。薩松表示，「我不需要成為公民，但我決定必須行使投票權。當時有種迫切的感覺，就是要為川普投票。」她讚揚川普是「我們擁有過的最佳總統之一」，並支持他在邊境、伊朗和通膨問題上的強硬立場。薩松透露，在投票時，有一名選務人員對她的垃圾裝扮表示，拜登的爭議言論「已是幾天前的事」，她也不甘示弱回應，「但這種言論的惡臭依然存在。」薩松認為該名選務人員是在取笑她，一名協助共和黨全國委員會監督選務的律師認為，該選務人員的發言「極不恰當」，不應在投票所表達個人立場。不過也並非所有人都贊同薩松，有路人向薩松喊「你最好不要需要墮胎。」對此，薩遜回應，「墮胎是州政府職權範圍，不是總統該管的事。」