銀杏颱風、東北季風主導台灣未來一週天氣，中央氣象署預報員張竣堯表示，明（6）日起氣溫持續下降，週五（11/8）清晨最冷，低溫可能下探到18度；銀杏颱風今（5）日升格中颱後持續朝西北移動，直接侵台機率低，預估在週五至週末，外圍環流將替北台灣、宜花帶來較大雨勢。
銀杏颱風路徑一路向西 週五、週六最靠近台灣
針對銀杏颱風動態，張竣堯說明，今天上午，銀杏轉為「中度颱風」，未來強度發展不算明顯，暴風圈最大擴展到180公里，明天路徑持續朝西北，週五至週日（11/10）會進入巴士海峽往南海移動。
銀杏颱風會在週五、週六較靠近台灣，屆時台灣環境仍吹東北季風，加上颱風外圍雲系帶來水氣，北部及東半部全天都有短暫陣雨，其中在基隆北海岸、宜蘭、花蓮及大台北山區要小心局部大雨，中南部山區也有局部短暫陣雨。
東北季風持續強盛 氣溫溜滑梯式下降
張竣堯指出，相較於銀杏颱風，東北季風在本週還是影響台灣較大的天氣系統，尤其在氣溫方面，明天一直到週五持續下滑，週五清晨氣溫最低，各地早晚低溫只有20至23度，局部近山區或空曠地區可能下探到18至19度，等到週五過後，溫度才會略升1至2度，涼意越來越明顯。
週三至週五清晨溫度分佈，北部、宜蘭19至24度，花蓮20至25度，中南部和台東19至30度，日夜溫差較大；此外，目前西北太平洋的海溫還是偏暖，加上垂直風切不大，預估下週開始，仍持續有熱帶擾動會出現，是否有熱帶性低氣壓甚至颱風生成，氣象署將密切關注。
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針對銀杏颱風動態，張竣堯說明，今天上午，銀杏轉為「中度颱風」，未來強度發展不算明顯，暴風圈最大擴展到180公里，明天路徑持續朝西北，週五至週日（11/10）會進入巴士海峽往南海移動。
銀杏颱風會在週五、週六較靠近台灣，屆時台灣環境仍吹東北季風，加上颱風外圍雲系帶來水氣，北部及東半部全天都有短暫陣雨，其中在基隆北海岸、宜蘭、花蓮及大台北山區要小心局部大雨，中南部山區也有局部短暫陣雨。
東北季風持續強盛 氣溫溜滑梯式下降
張竣堯指出，相較於銀杏颱風，東北季風在本週還是影響台灣較大的天氣系統，尤其在氣溫方面，明天一直到週五持續下滑，週五清晨氣溫最低，各地早晚低溫只有20至23度，局部近山區或空曠地區可能下探到18至19度，等到週五過後，溫度才會略升1至2度，涼意越來越明顯。
週三至週五清晨溫度分佈，北部、宜蘭19至24度，花蓮20至25度，中南部和台東19至30度，日夜溫差較大；此外，目前西北太平洋的海溫還是偏暖，加上垂直風切不大，預估下週開始，仍持續有熱帶擾動會出現，是否有熱帶性低氣壓甚至颱風生成，氣象署將密切關注。