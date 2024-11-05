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▲銀杏颱風預估在週五至週末，外圍環流將替北台灣、宜花帶來較大雨勢。（圖／中央氣象署）

▲東北季風導致氣溫不斷下滑，氣象署預估週五清晨最冷，部分地區將剩18度。（圖／中央氣象署）

銀杏颱風、東北季風主導台灣未來一週天氣，中央氣象署預報員張竣堯表示，；銀杏颱風今（5）日升格中颱後持續朝西北移動，直接侵台機率低，針對銀杏颱風動態，張竣堯說明，今天上午，銀杏轉為「中度颱風」，未來強度發展不算明顯，暴風圈最大擴展到180公里，銀杏颱風會在週五、週六較靠近台灣，屆時台灣環境仍吹東北季風，加上颱風外圍雲系帶來水氣，，中南部山區也有局部短暫陣雨。張竣堯指出，相較於銀杏颱風，東北季風在本週還是影響台灣較大的天氣系統，尤其在氣溫方面，，等到週五過後，溫度才會略升1至2度，涼意越來越明顯。週三至週五清晨溫度分佈，北部、宜蘭19至24度，花蓮20至25度，中南部和台東19至30度，日夜溫差較大；此外，目前西北太平洋的海溫還是偏暖，加上垂直風切不大，，是否有熱帶性低氣壓甚至颱風生成，氣象署將密切關注。