▲迷客夏伯爵紅茶拿鐵、輕纖蕎麥茶明天開始一至到11/19可享有買 1 送 1優惠。(圖/記者蕭涵云攝)

▲想找手搖飲優惠,點選「珍珠奶茶」再加「優惠方案」,系統就會過濾出有特價的商品。(圖/翻攝官網)

雙11 檔期,Uber尚未釋出優惠訊息,但從明(6)天開始Uber Eats 有不少買一送一,包含迷客夏的伯爵紅茶拿鐵、路易莎莊園美式或西西里咖啡,不限會員所有人都可享優惠,針對Uber One會員折扣再往上加,像是麻古茶坊金萱享買 1 送 1 ,會員再享單筆訂單滿 299 折 80 優惠,必勝客則有指定個人比薩會員享買 1 送 1。Uber 明(6)開始釋出新的優惠,美食外送優惠,其中「買一送一」品項不少,會員除了可享買一送一之輸入專屬優惠還可再享滿額8折。《NOWnews》記者實際觀察發現,其實透過外送買一送一,只要原價超過199元就不需要支付運費,且實際在外送平台上買一送一,價格甚至會比到現場買的還要便宜,但相對可選擇的品項就少很多。同時提供一個快速找到優惠的小秘訣,如果是想要喝手搖飲,就在首頁點選「珍珠奶茶」再加「優惠方案」,系統就會過濾出有優惠的商品,方便查找有折扣的商品,畢竟如果沒有折扣,外送飲料其實費用不低,買一送一會是個相對省荷包的方式。🟡11/6~11/19 Uber Eats優惠▪︎點購指定商家精選品項享買 1 送 1 ,Uber One 會員輸入【喜8啦】滿 288 再享 8 折 ,單筆最高折 88元。▪︎點購指定商家精選飲品享買 1 送 1。Uber One 會員輸入【來喝8】滿 288 再享 8 折 ,單筆最高折 88元。▪︎迷客夏伯爵紅茶拿鐵、輕纖蕎麥茶享買 1 送 1,不需優惠序號。▪︎路易莎莊園美式(中杯)/ 西西里咖啡享買 1 送 1。▪︎麻古茶坊高山金萱茶享買 1 送 1 。Uber One 會員再享單筆訂單滿 299 折 80 ,不需優惠序號。▪︎Uber One 會員獨享點購必勝客指定個人比薩享買 1 送 1 ,不需優惠序號。