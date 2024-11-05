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▲晴日旅遊獨家規劃元乃隅神社及秋芳洞行程，深獲旅客好評。(圖／晴天旅遊集團提供)

▲晴學旅行社推出山東行程，遊歷蓬萊閣、品味美酒。(圖／晴天旅遊集團提供)

2024年金質旅遊獎公布，晴天旅遊集團不只在奧捷匈以及德瑞主流歐洲路線贏得金獎，就連較為陌生的土耳其東部，也以行程規畫的豐富性贏得評審青睞，拿到首獎；疫情後才成立的晴日旅遊，更拿下三項金質旅遊獎，成為最大黑馬。晴天旅遊集團指出，總計在第十二屆金旅獎當中，晴天旅遊集團總計拿下六座金獎、兩座優旅選（銀獎），得獎數為旅遊業之冠。晴天旅遊成立18年來共拿了29座大獎，更是獨占鰲頭。晴天旅遊推出奧捷匈（奧地利、捷克及匈牙利）路線主打首都維也納、布拉格以及布達佩斯，連泊五星級飯店，在餐食部分，不僅使用德系米其林評鑑餐廳，甚至也能品嘗宮廷御用的水煮牛，精準傳達當地美味。競爭最為激烈的德瑞行程（德國、瑞士）從慕尼黑遊玩至瑞士，德國高速鐵路及瑞士四大景觀火車成為旅遊主角。晴天旅遊在土耳其東部的行程規劃獨具匠心，帶領將近四百名遊客前往神秘的美索不達米亞平原，並設計了兩度進出人頭山、凡城與凡湖的行程，讓遊客驚喜滿點，初試啼聲便奪得首獎。晴日旅遊致力於推展日本優質旅遊，自去年首次獲得金旅獎，今年更連拿三座。包括獨家白川鄉點燈之旅、獨家規劃的元乃隅神社和秋芳洞行程等，這些都在得獎行程「山口協奏曲，雙世界遺產」中體現。晴日旅遊不僅深耕日本，亦拓展至東南亞和海島遊，其推出的「清邁百年私房．洲際古韻風華．靜謐安納塔拉．探索冒險之旅5日」行程贏得金旅獎東南亞首獎。優旅選部分，晴天旅遊推出的祕魯系列特別安排了四大景區連泊，不讓遊客匆忙趕路，還貼心安排了當地中文導遊詳實解說。晴學旅行社首次參賽推出的山東行程，包含煙台蓬萊的三大紅酒莊、優良水質孕育的啤酒巡禮、米其林二星餐廳，及遊歷蓬萊閣、蓬萊水城，體現古建築之美。