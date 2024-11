我是廣告 請繼續往下閱讀

▲有愛馬仕等級咖啡豆稱號的「Ninety Plus」,受到許多國際級咖啡師青睞,來台設立全球首家門市,進駐NOKE忠泰樂生活,即日起開幕。(圖/「Ninety Plus」提供)

▲Ninety Plus創辦人Joseph想將「Farm to Table, Bean to Cup」的理念更完整而直接地傳達給消費者,於是有了開設全球品牌概念店之念。(圖/記者葉盛耀攝)

▲Ninety Plus 與全世界第一個造訪莊園的咖啡師──冠軍咖啡職人簡嘉程Stanley研究開發出獨家Livpack。(圖/記者葉盛耀攝)

▲Ninety Plus 與簡嘉程研究開發出獨家Livpack,簡單加入熱水就可以完成出超過90分高分的一杯大師級咖啡。(圖/記者葉盛耀攝)

▲Ninety Plus Portal Store,空間中彷彿重現巴拿馬廣大莊園的土地,裡頭也有陳列桌,桌上擺著大型香氛瓶。(圖/Ninety Plus亞洲辦事處提供)

▲星巴克的雲林斗南門市,首家以摺飛機造型為主題設計。(圖/星巴克提供)

被譽為「咖啡界愛馬仕」的Ninety Plus咖啡豆,一直受許多一流咖啡師喜愛,像是WSC世界虹吸咖啡冠軍簡嘉程、2024 TBrC 世界盃沖煮大賽台灣選拔賽冠軍陳起軒等頂尖職人,Ninety Plus堪稱精品咖啡豆中的精品,現在創辦人Joseph Brodsky來台開設全球首間品牌快閃概念店「NINETY PLUS Portal Store」,即日起於台北「NOKE 忠泰樂生活」亮相,民眾可以直接輕易購得Livpack(攜帶包),每盒7入售價1400元起跳,等於在家就能超簡單完成大師等級咖啡,每包咖啡粉可泡出一杯,等於每杯竟然只200元起。Ninety Plus咖啡豆的創辦人Joseph Brodsky說:「我喜歡分享美好風味、喜歡讓人們的生活變得更好,也是個自然愛好者。」他在2009年在巴拿馬買下第一片土地,先花三年時間復育森林,直到2014年才開始有規模地生產咖啡豆,而真正源自飽滿有力的土地滋味,瞬即讓Ninety Plus 的豆子脫穎而出,成為所有頂尖咖啡師競逐世界咖啡競賽最高殿堂時的利器。Ninety Plus現邁入15週年,Joseph思索著如何將「Farm to Table, Bean to Cup」的理念更完整而直接地傳達給消費者,於是有了開設全球品牌概念店之念,他以亞洲/台灣台北作為首發,接下來也將在美洲/美國鳯凰城、中東/阿拉伯阿布達比以及歐洲/希臘雅典也將陸續展店。為了能讓消費者完整體驗Ninety Plus 精品咖啡的風味,Ninety Plus 與全世界第一個造訪莊園的咖啡師──冠軍咖啡職人簡嘉程Stanley研究開發出獨家Livpack;由Joseph特選3%最頂級的咖啡豆,透過職人專業制定的Livpack,能最大程度將產地、處理法、烘焙度、萃取手法等各種影響咖啡風味的因素降至最低,因此無論咖啡行家或入門新手,皆能以最簡單的方式,完整喝到來自巴拿馬頂級藝伎咖啡獨特的豐美滋味。以 NINETY PLUS Portal Store 直接與消費者溝通,Joseph 就是要讓消費者同樣加入這個善循環中,透過選擇 Ninety Plus,享受頂尖滋味的同時,也成為支持森林再造、永續生態鏈的最佳助力。8款Ninety Plus的Livpack全是最頂級珍稀的藝伎咖啡豆,每一支咖啡都有它美好的故事,例如「Perci展望」,源於Joseph想起激發他在精品咖啡世界探索的衣索比亞咖啡,「Perci展望」即是在咖啡豆不去除果肉下直接乾燥咖啡櫻桃,因而產生口感醇厚、味道鮮美、帶有巧克力味道,同時又擁有草莓、桃子等水果味,體現了傳統日曬的無限可能性。至於「Juliette茱麗葉」,從名字就可知道它是浪漫和具有微妙誘惑的本質,透過 Ninety Plus專利加工處理,讓咖啡果實在剝除至果膠時,浸泡於深山裡的泉水中低溫發酵,於是有了細緻、輕盈、經典花香、柑橘風味的清澈,是Ninety Plus生產最甜美、最優雅的咖啡之一。而「Lycello 大荔琴」則是結合了「荔枝」與「大提琴」的新創字,這源於 2012 年台灣咖啡師簡嘉程造訪 Ninety Plus 巴拿馬 Gesha Estates,在杯測這款咖啡豆時,簡嘉程想起了台灣南投的荔枝,便與 Joseph 聊起了這款水果及香氣,再加上 Joseph 從風味聯想到大提琴家馬友友細膩、愉悅、兼容並蓄的音樂,因而命名為「Lycello 大荔琴」。Ninety Plus首波8款咖啡豆依照其獨特性與稀有性共分為四個Level,每個 Level 各有一支採用黑色包裝、風味細緻淡雅的咖啡,以及一支採用金色包裝、風味濃郁大膽的咖啡。NOKE忠泰樂生活一樓的Ninety Plus Portal Store,空間中彷彿重現巴拿馬廣大莊園的土地,大片火山地形中,Gesha與Barú兩個莊園的位置,分別設置了由藝術團隊溫度物所呼應巴拿馬氣候創作的植物裝置藝術,裡頭也有陳列桌,桌上擺著大型香氛瓶,供人認識精品咖啡的同時,也能欣賞到咖啡迷人的乾燥香氣。11月Ninety Plus全球品牌概念店快閃登場,11月7日於 NOKE 忠泰樂生活3樓大階梯區也將舉辦咖啡生活文化講座,創辦人Joseph將在現場親自與所有咖啡愛好者分享 Ninety Plus 的品牌故事。現場同時邀請 2023 WSC 世界虹吸咖啡冠軍簡嘉程與 2024 TBrC 世界盃沖煮大賽台灣選拔賽冠軍陳起軒,兩位冠軍職人將於講座現場以各自專業的沖煮手法。此外Ninety Plus亞洲辦事處也與全台各地8位知名咖啡職人合作,於11至12月間,每週六下午在NINETY PLUS Portal Store 舉辦「一日客座咖啡職人」活動。至於平價咖啡部分,國人喜愛的星巴克,也宣布於11月初全新開幕兩家門市,包括瞄準龐大人流,前進竹北高鐵新竹站特定區內,位於嘉豐南路及復興三路一段交叉口,為竹北第一家有穿廊車道服務的「竹北嘉豐南門市」;另一間則為11月6日盛大開幕,首家以摺飛機造型為主題設計,位於雲林縣斗南鎮主要幹道大同路上與建國路交接的「雲林斗南門市」。