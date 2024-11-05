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▲Glass Animals宣布即將來台消息，讓許多聽團仔非常興奮。（圖／Live Nation Taiwan 提供）

英國的獨立搖滾天團Glass Animals（易碎動物）以⼀曲〈Heat Waves〉熱浪式的橫掃全球排⾏，驚創35億次收聽，還入圍葛萊美獎肯定，今（5）日宣布⾸度降臨台北開唱，演唱會「Human Musical Group Sensations GLASS ANIMALS: TOUR OF EARTH in TAIPEI」確定在3⽉2⽇登上Legacy Taipei超⼈氣開唱。團員們在今天⼀公布消息後，就馬上開心說，「終於，我們⼀直保密著亞洲巡迴，好幾次我都差點要洩密了，我們現在很興奮宣布，我們要來了，等不及了！」生涯累積440億次收聽串流天量、獲得葛萊美獎「最佳新⼈」入圍肯定，來⾃英國⽜津的Glass Animals由型男主唱Dave Bayley領軍，搭配著吉他⼿Drew MacFarlane、貝斯⼿Edmund Irwin-Singer，以及鼓手Joe Seaward 等四⼈組成，不遵從主流音樂形式，輕鬆把搖滾搭上迷幻、電子以及另類節奏藍調融合成Glass Animals專屬的音樂調色盤。Glass Animals近年也因⼀曲〈Heat Waves〉紅遍⼤街⼩巷，洗腦節奏引爆TikTok洗版挑戰，⼀路直衝告示牌熱門榜（Billboard Hot 100）長達五週冠軍，寫下「繼 Spice Girls 辣妹合唱團後，⾸⽀英國團體拿下五週告⽰牌冠軍」之傲⼈紀錄，數位串流超過35億次收聽，風光奪下告⽰牌熱⾨榜年終榜冠軍。Glass Animals全新世界巡迴「Human Musical Group Sensations GLASS ANIMALS: TOUR OF EARTH in TAIPEI」終於登陸亞洲，將唱遍東京、吉隆坡、新加坡、曼⾕，也將在3⽉2⽇於台北Legacy登場，消息⼀出引來聽團仔激動表⽰，「天啊！竟然來了」、「太扯囉」，現場演出總是以充滿熱⾎與愛為招牌的Glass Animals也說，「有時候，我在網路上看到我們現場演出影片，我會把它錄下來，有時低落時我會欣賞它們，提醒⾃⼰很幸運，我們擁有⼀群很棒的聽眾與粉絲。」Glass Animals將在3⽉2⽇到Legacy Taipei帶來精采演出，若是Live Nation會員，可在11⽉14⽇上午11點搶先購票，11⽉15⽇上午11點則在拓元售票系統全⾯開賣，DBS Mastercard星展萬事達卡卡友可享品牌專屬購票專區，購得最佳席次的票券。