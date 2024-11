我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Glass Animals宣布即將來台消息,讓許多聽團仔非常興奮。(圖/Live Nation Taiwan 提供)

英國的獨立搖滾天團Glass Animals(易碎動物)以⼀曲〈Heat Waves〉熱浪式的橫掃全球排⾏,驚創35億次收聽,還入圍葛萊美獎肯定,今(5)日宣布⾸度降臨台北開唱,演唱會「Human Musical Group Sensations GLASS ANIMALS: TOUR OF EARTH in TAIPEI」確定在3⽉2⽇登上Legacy Taipei超⼈氣開唱。團員們在今天⼀公布消息後,就馬上開心說,「終於,我們⼀直保密著亞洲巡迴,好幾次我都差點要洩密了,我們現在很興奮宣布,我們要來了,等不及了!」生涯累積440億次收聽串流天量、獲得葛萊美獎「最佳新⼈」入圍肯定,來⾃英國⽜津的Glass Animals由型男主唱Dave Bayley領軍,搭配著吉他⼿Drew MacFarlane、貝斯⼿Edmund Irwin-Singer,以及鼓手Joe Seaward 等四⼈組成,不遵從主流音樂形式,輕鬆把搖滾搭上迷幻、電子以及另類節奏藍調融合成Glass Animals專屬的音樂調色盤。Glass Animals近年也因⼀曲〈Heat Waves〉紅遍⼤街⼩巷,洗腦節奏引爆TikTok洗版挑戰,⼀路直衝告示牌熱門榜(Billboard Hot 100)長達五週冠軍,寫下「繼 Spice Girls 辣妹合唱團後,⾸⽀英國團體拿下五週告⽰牌冠軍」之傲⼈紀錄,數位串流超過35億次收聽,風光奪下告⽰牌熱⾨榜年終榜冠軍。Glass Animals全新世界巡迴「Human Musical Group Sensations GLASS ANIMALS: TOUR OF EARTH in TAIPEI」終於登陸亞洲,將唱遍東京、吉隆坡、新加坡、曼⾕,也將在3⽉2⽇於台北Legacy登場,消息⼀出引來聽團仔激動表⽰,「天啊!竟然來了」、「太扯囉」,現場演出總是以充滿熱⾎與愛為招牌的Glass Animals也說,「有時候,我在網路上看到我們現場演出影片,我會把它錄下來,有時低落時我會欣賞它們,提醒⾃⼰很幸運,我們擁有⼀群很棒的聽眾與粉絲。」Glass Animals將在3⽉2⽇到Legacy Taipei帶來精采演出,若是Live Nation會員,可在11⽉14⽇上午11點搶先購票,11⽉15⽇上午11點則在拓元售票系統全⾯開賣,DBS Mastercard星展萬事達卡卡友可享品牌專屬購票專區,購得最佳席次的票券。