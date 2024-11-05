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▲HYDE新世巡在新莊Zepp New Taipei登場。（圖／HYDE X）

日本歌手HYDE相隔5年再舉辦世界巡迴演唱會《HYDE [INSIDE] LIVE 2024 WORLD TOUR》，他以台北為首站出發，今（5）日晚間8點在Zepp New Taipei登場，總計帶來18首歌曲，其中包含今年熱播的《鬼滅之刃 柱訓練篇》片頭曲〈夢幻〉、片尾曲〈永久〉，而每一首表演的燈光特效都不同，HYDE更不斷以中文高喊「台灣」，演出最後更送上「驚喜」，默默從汽油桶冒出、全身是血的表演，真的讓全場2000人又驚又喜。HYDE本名為寶井秀人，是彩虹樂團（L'Arc~en~Ciel）、VAMPS、THE LAST ROCKSTARS等3個樂團的主唱。其實HYDE在學生時期就活躍於各個樂團，直到1991年才正式組彩虹樂團活動，創作的《HONEY》、《HEAVEN'S DRIVE》都破百萬銷量，實力水準不在話下；不只是音樂家身分，HYDE也是服裝品牌的老闆。他在2000年在節目《歌番》認識藝人兼主播的大石惠，2人就此來電相戀並結婚，並於2003年喜獲麟兒。HYDE繼2019年推出專輯《ANTI》後，已有5年時間沒發片，新專輯《HYDE [INSIDE]》終於在今年10月問世，更以此為主體舉辦巡迴演出。除了新歌，此前於5月熱播的動漫《鬼滅之刃 柱訓練篇》片頭曲〈夢幻〉、片尾曲〈永久〉，也是由HYDE跟MY FIRST STORY負責演唱，等於歌迷今年上、下半年都聽到滿滿HYBE作品。演出開場，HYDE從超高演講台冒出來，接著帶來《LET IT OUT》、《AFTER LIGHT》、《I GOT 666》表演，台下千位歌迷通通往前擠，揮動右手、晃頭應援，搭配多到不行的絢麗燈光與乾冰特效，過程中他也不斷高喊：「準備好了嗎？台灣！」連飆完3首歌後就表示：「歡迎光臨，台北你好，我是HYDE！」、「謝謝台灣」，氣氛HIGH翻。HYDE唱完《HONEY》後要求全場坐下，當他喊完「321 Jump」後，大家就要跳起來，途中HYDE不斷以手勢示意大家蹲低，隨後帶來《6or9》，他邊唱邊喊「台灣」、「舉起手」、「GO台北」、「Are you fucking ready？」當唱到《MAD QUALIA》時，更突然飆台語喊「八豆夭（肚子餓）」，相當突兀又爆笑。當表演到《MIDNIGHT CELEBRATION II》，HYDE滿身假血登場，衣服臉上都是，視覺效果震撼的不只一樁，要演唱《PANDORA》前，2樓突然出現3個汽油桶，先是鼓手冒出來打鼓，HYDE再驚喜出現唱歌，他甚至走到觀眾席與歌迷近距離互動，場面HIGH爆。情緒高漲的HYDE問大家：「玩得開心嗎？」還以中文說目前吃了小籠包、小火鍋，以不標準的發音說：「真好7（真好吃）！」甚至還俏皮喊道：「我想吃…老皮嫩肉！」但聽到台下的臭豆腐建議，HYDE搖頭拒絕，更反問歌迷：「那你們能吃納豆嗎？！」除了美食名單，他還飆出昨天學到的中文「給我發票」，甚至喊出20年前跟王力宏、Gackt共演的電影《MOON CHILD月光遊俠》裡的中文台詞：「我們才知道，阿翔今天第一次開車，阿彥嚇的想下車回去！」咬字全黏在一起，全場笑翻天。演出最後，他帶來《GLAMOROUS SKY》、《SEX BLOOD ROCK N' ROLL》並以「321跳起來」作結，今晚很謝謝大家來欣賞演唱會，「謝謝！」、「台北，我很快會再回來！」與樂隊跟大家鞠躬揮手致謝後，為演唱會畫下完美句點。1.《LET IT OUT》2.《AFTER LIGHT》3.《I GOT 666》4.《DEFEAT》5.《BLEEDING》6.《TAKING THEM DOWN》7.《THE ABYSS》8.《永久》--《鬼滅之刃 柱訓練篇》片尾曲9.《HONEY》10.《6or9》11.《MAD QUALIA》12.《SOCIAL VIRUS》13.《MIDNIGHT CELEBRATION II》14.《LAST SONG》15.《PANDORA》16.《夢幻》--《鬼滅之刃 柱訓練篇》片頭曲17.《GLAMOROUS SKY》18.《SEX BLOOD ROCK N' ROLL》