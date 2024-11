我是廣告 請繼續往下閱讀

▲HYDE新世巡在新莊Zepp New Taipei登場。(圖/HYDE X)

日本歌手HYDE相隔5年再舉辦世界巡迴演唱會《HYDE [INSIDE] LIVE 2024 WORLD TOUR》,他以台北為首站出發,今(5)日晚間8點在Zepp New Taipei登場,總計帶來18首歌曲,其中包含今年熱播的《鬼滅之刃 柱訓練篇》片頭曲〈夢幻〉、片尾曲〈永久〉,而每一首表演的燈光特效都不同,HYDE更不斷以中文高喊「台灣」,演出最後更送上「驚喜」,默默從汽油桶冒出、全身是血的表演,真的讓全場2000人又驚又喜。HYDE本名為寶井秀人,是彩虹樂團(L'Arc~en~Ciel)、VAMPS、THE LAST ROCKSTARS等3個樂團的主唱。其實HYDE在學生時期就活躍於各個樂團,直到1991年才正式組彩虹樂團活動,創作的《HONEY》、《HEAVEN'S DRIVE》都破百萬銷量,實力水準不在話下;不只是音樂家身分,HYDE也是服裝品牌的老闆。他在2000年在節目《歌番》認識藝人兼主播的大石惠,2人就此來電相戀並結婚,並於2003年喜獲麟兒。HYDE繼2019年推出專輯《ANTI》後,已有5年時間沒發片,新專輯《HYDE [INSIDE]》終於在今年10月問世,更以此為主體舉辦巡迴演出。除了新歌,此前於5月熱播的動漫《鬼滅之刃 柱訓練篇》片頭曲〈夢幻〉、片尾曲〈永久〉,也是由HYDE跟MY FIRST STORY負責演唱,等於歌迷今年上、下半年都聽到滿滿HYBE作品。演出開場,HYDE從超高演講台冒出來,接著帶來《LET IT OUT》、《AFTER LIGHT》、《I GOT 666》表演,台下千位歌迷通通往前擠,揮動右手、晃頭應援,搭配多到不行的絢麗燈光與乾冰特效,過程中他也不斷高喊:「準備好了嗎?台灣!」連飆完3首歌後就表示:「歡迎光臨,台北你好,我是HYDE!」、「謝謝台灣」,氣氛HIGH翻。HYDE唱完《HONEY》後要求全場坐下,當他喊完「321 Jump」後,大家就要跳起來,途中HYDE不斷以手勢示意大家蹲低,隨後帶來《6or9》,他邊唱邊喊「台灣」、「舉起手」、「GO台北」、「Are you fucking ready?」當唱到《MAD QUALIA》時,更突然飆台語喊「八豆夭(肚子餓)」,相當突兀又爆笑。當表演到《MIDNIGHT CELEBRATION II》,HYDE滿身假血登場,衣服臉上都是,視覺效果震撼的不只一樁,要演唱《PANDORA》前,2樓突然出現3個汽油桶,先是鼓手冒出來打鼓,HYDE再驚喜出現唱歌,他甚至走到觀眾席與歌迷近距離互動,場面HIGH爆。情緒高漲的HYDE問大家:「玩得開心嗎?」還以中文說目前吃了小籠包、小火鍋,以不標準的發音說:「真好7(真好吃)!」甚至還俏皮喊道:「我想吃…老皮嫩肉!」但聽到台下的臭豆腐建議,HYDE搖頭拒絕,更反問歌迷:「那你們能吃納豆嗎?!」除了美食名單,他還飆出昨天學到的中文「給我發票」,甚至喊出20年前跟王力宏、Gackt共演的電影《MOON CHILD月光遊俠》裡的中文台詞:「我們才知道,阿翔今天第一次開車,阿彥嚇的想下車回去!」咬字全黏在一起,全場笑翻天。演出最後,他帶來《GLAMOROUS SKY》、《SEX BLOOD ROCK N' ROLL》並以「321跳起來」作結,今晚很謝謝大家來欣賞演唱會,「謝謝!」、「台北,我很快會再回來!」與樂隊跟大家鞠躬揮手致謝後,為演唱會畫下完美句點。1.《LET IT OUT》2.《AFTER LIGHT》3.《I GOT 666》4.《DEFEAT》5.《BLEEDING》6.《TAKING THEM DOWN》7.《THE ABYSS》8.《永久》--《鬼滅之刃 柱訓練篇》片尾曲9.《HONEY》10.《6or9》11.《MAD QUALIA》12.《SOCIAL VIRUS》13.《MIDNIGHT CELEBRATION II》14.《LAST SONG》15.《PANDORA》16.《夢幻》--《鬼滅之刃 柱訓練篇》片頭曲17.《GLAMOROUS SKY》18.《SEX BLOOD ROCK N' ROLL》