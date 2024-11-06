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▲銀杏颱風預估在週五至週末，外圍環流將替北台灣、宜花帶來較大雨勢。（圖／中央氣象署）

▲東北季風導致氣溫不斷下滑，氣象署預估週五清晨最冷，部分地區將剩18度。（圖／中央氣象署）

銀杏颱風（國際命名：Yinxing，中國提供）今（6）日開始路徑將一路往西，預估；而東北季風近期持續強盛，今天全台最低溫出現在「新北石碇」，只有16.2度，中央氣象署指出，氣象署表示，銀杏颱風維持中颱等級，今天開始有更明顯往西移動的份量，未來將沿著巴士海峽南側進入南海，銀杏颱風會在週五、週六較靠近台灣，屆時台灣環境仍吹東北季風，加上颱風外圍雲系帶來水氣，，中南部山區也有局部短暫陣雨。氣象署提醒，近期要特別留意東北季風帶來的早晚低溫，，中南部雖然白天高溫可達28至29度，但日夜溫差也較大。降雨部分，今明兩天，桃園以北、東北部、東部有局部短暫雨，北部及東南部有零星短暫雨，其它地區多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨；氣象署說明，週五至週日北方冷空氣才會減弱，，下週一、下週二（11/11、11/12）銀杏颱風逐漸遠離，東北季風持續影響，台灣天氣又會回到和今明兩天類似。