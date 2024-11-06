銀杏颱風（國際命名：Yinxing，中國提供）今（6）日開始路徑將一路往西，預估週五、週六（11/8、11/9）最靠近台灣，並替北部、東半部帶來降雨；而東北季風近期持續強盛，今天全台最低溫出現在「新北石碇」，只有16.2度，中央氣象署指出，氣溫還會持續下滑，週五清晨體感最寒涼，週末略有回溫。
氣象署表示，銀杏颱風維持中颱等級，今天開始有更明顯往西移動的份量，未來將沿著巴士海峽南側進入南海，直接影響台灣的機率不高。
銀杏颱風會在週五、週六較靠近台灣，屆時台灣環境仍吹東北季風，加上颱風外圍雲系帶來水氣，北部及東半部全天都有短暫陣雨，基隆北海岸、宜蘭、花蓮及大台北山區要小心局部大雨，中南部山區也有局部短暫陣雨。
氣象署提醒，近期要特別留意東北季風帶來的早晚低溫，今天北台灣各地最低溫都只有16至18度，北台灣整天濕涼，北部、東北部、東部全天氣溫20至25度，中南部雖然白天高溫可達28至29度，但日夜溫差也較大。
降雨部分，今明兩天，桃園以北、東北部、東部有局部短暫雨，北部及東南部有零星短暫雨，其它地區多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨；今日白天，基隆北海岸、大台北山區有局部較大雨勢，宜蘭也有局部大雨發生的機率。
氣象署說明，週五至週日北方冷空氣才會減弱，週五清晨最低溫結束後，白天開始氣溫就會逐漸回升，下週一、下週二（11/11、11/12）銀杏颱風逐漸遠離，東北季風持續影響，台灣天氣又會回到和今明兩天類似。
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銀杏颱風會在週五、週六較靠近台灣，屆時台灣環境仍吹東北季風，加上颱風外圍雲系帶來水氣，北部及東半部全天都有短暫陣雨，基隆北海岸、宜蘭、花蓮及大台北山區要小心局部大雨，中南部山區也有局部短暫陣雨。
氣象署提醒，近期要特別留意東北季風帶來的早晚低溫，今天北台灣各地最低溫都只有16至18度，北台灣整天濕涼，北部、東北部、東部全天氣溫20至25度，中南部雖然白天高溫可達28至29度，但日夜溫差也較大。
降雨部分，今明兩天，桃園以北、東北部、東部有局部短暫雨，北部及東南部有零星短暫雨，其它地區多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨；今日白天，基隆北海岸、大台北山區有局部較大雨勢，宜蘭也有局部大雨發生的機率。
氣象署說明，週五至週日北方冷空氣才會減弱，週五清晨最低溫結束後，白天開始氣溫就會逐漸回升，下週一、下週二（11/11、11/12）銀杏颱風逐漸遠離，東北季風持續影響，台灣天氣又會回到和今明兩天類似。