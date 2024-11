我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統大選開票作業進行中,在搖擺州最為關鍵的的戰場賓州,已開出百萬張選票,民主黨候選人賀錦麗在開票之初投票率突破七成,美媒引述專家說法稱,賓州由民主黨大本營費城以及鄰近費城的郡區率先開出,才會有這樣的情形。根據NBC開票統計,賓州在台灣時間早上9點40分時已開出80萬張票,賀錦麗拿下55萬張票,川普拿下逾23萬張票,開票時出現賀錦麗一面倒的情況,NBC引述專家說法指出,由於賓州開票先由鄰近費城的區域開出,此區為民主黨大票倉,賀錦麗在開票之初,於費城更是以十萬張領先川普的一萬多張,諸如費城郊區的蒙哥馬利郡,同樣大幅度領先川普。在賓州開票前,川普在自家社群發文質疑賓州選舉舞弊,「很多人在談論費城存在大規模作弊,執法部門即將到來。(A lot of talk about massive CHEATING in Philadelphia. Law Enforcement coming!!!)」。根據CNN報導,一位知情人士稱,川普在週二從佛羅里達州的海湖莊園俱樂部撥打了威斯康辛州廣播節目馬克貝林秀的電話,他說,「最大的問題」是他能否在民主黨大本營費城獲得更多支持;川普在投票過程中也打電話給福斯新聞主持人漢尼提的廣播節目,希望人們趕快去投票。