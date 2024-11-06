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▲銀杏颱風預估在週四晚上至週六，外圍環流將替北台灣、宜花帶來較大雨勢。（圖／中央氣象署）

▲銀杏颱風由於位置偏南、環流較小，因此各縣市受暴風圈侵襲的可能性低。（圖／中央氣象署）

▲銀杏颱風的雲系距離台灣較遠，共伴雲系影響台灣的機會偏低。（圖／鄭明典臉書）

銀杏颱風（國際命名：Yinxing，中國提供）昨（5）日轉為中颱，今（6）日往西北移動後，明（7）日起將沿著巴士海峽進入南海，中央氣象署預報員李孟軒表示，銀杏颱風今天上午8時，中心位置在鵝鑾鼻東南方640公里的海面上，以每小時8公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒38公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒 48 公尺，相當於15級風，七級風平均暴風半徑180 公里，十級風平均暴風半徑60公里。天氣風險公司分析師林孝儒說明，今明兩天，銀杏颱風移速較慢，往呂宋島東北方近海面靠近，週五西行通過巴士海峽或是呂宋島北部陸地後，進入南海，週六至下週一（11/9至11/11），銀杏颱風位於南海由西轉西南方移動並逐漸減弱，據氣象署「颱風暴風圈侵襲機率」預估，，最高的恆春只有7％，蘭嶼5%，彰化以南1％至3％，中部以北都是0％。前中央氣象局局長鄭明典表示，夏季颱風西南側常有大片的伴隨雲系，來源是西南風的不穩定對流；而，是颱風外圍偏東風和冷高壓的東北季風相遇產生的雲系，銀杏颱風的雲系距離台灣較遠，目前看來影響有限。劉沛騰則提醒，週四晚上至週六，台灣環境吹東北季風，加上颱風外圍雲系帶來水氣，，中南部山區也有局部短暫陣雨。