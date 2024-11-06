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河村勇輝被帶壞了！NBA美國職籃今（6）日由於適逢美國總統大選，因此沒有比賽，而曼菲斯灰熊昨（5）日前進客場踢館布魯克林籃網，最終雙方鏖戰至最後關頭，籃網以106：104驚險勝出。而灰熊隊陣中備受矚目的日籍後衛河村勇輝，目前還沒有在NBA有過得分紀錄，不過他儼然就是球隊當中的「開心果」，曼菲斯灰熊年僅19歲的小將GG Jackson，稍早在美國籃球節目《Run It Back》上，談到隊友日籍後衛河村勇輝時表示，「，他還不知道那些是髒話，他不知道那都是些什麼意思，也不知道什麼時候能講。」「我有教他一些俚語，像是『On God』、『On My Mama』、『Keeping In P』等等。」GG Jackson如此說到。隨後主持人Chandler Parsons也在節目上問到GG Jackson，河村勇輝真的有用到這些俚語嗎，他則表示：「身高僅172公分的河村勇輝，是現役NBA聯盟當中的最矮球員，同時也是自1976年NBA以來，第9位身高僅有5尺8吋的球員。而目前河村勇輝僅獲得相當稀少的出賽機會，一共在NBA出賽5場，平均上場2.2分鐘，個人得分還沒開張，有送出1次助攻紀錄。