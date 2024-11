我是廣告 請繼續往下閱讀

河村勇輝被帶壞了!NBA美國職籃今(6)日由於適逢美國總統大選,因此沒有比賽,而曼菲斯灰熊昨(5)日前進客場踢館布魯克林籃網,最終雙方鏖戰至最後關頭,籃網以106:104驚險勝出。而灰熊隊陣中備受矚目的日籍後衛河村勇輝,目前還沒有在NBA有過得分紀錄,不過他儼然就是球隊當中的「開心果」,曼菲斯灰熊年僅19歲的小將GG Jackson,稍早在美國籃球節目《Run It Back》上,談到隊友日籍後衛河村勇輝時表示,「,他還不知道那些是髒話,他不知道那都是些什麼意思,也不知道什麼時候能講。」「我有教他一些俚語,像是『On God』、『On My Mama』、『Keeping In P』等等。」GG Jackson如此說到。隨後主持人Chandler Parsons也在節目上問到GG Jackson,河村勇輝真的有用到這些俚語嗎,他則表示:「身高僅172公分的河村勇輝,是現役NBA聯盟當中的最矮球員,同時也是自1976年NBA以來,第9位身高僅有5尺8吋的球員。而目前河村勇輝僅獲得相當稀少的出賽機會,一共在NBA出賽5場,平均上場2.2分鐘,個人得分還沒開張,有送出1次助攻紀錄。