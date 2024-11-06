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▲債券ETF近1月規模成長前10名。（資料來源：CMoney，規模統計至2024/11/04，受益人統計至2024/11/01）

美國總統大選陸續開票中，選情緊張備受全球關注，隨著迎來關鍵政治與經濟時刻，投資人對資產配置的穩定性、安全性需求日益增加。據CMoney統計，與9月相比，包含大華投等美債15Y+（00959B）、中信低碳新興債（00884B）、中信優息投資級債（00948B）等債券ETF，近一個月的規模都有大幅成長。其中，8月底才掛牌上市且首次配息的00959B，規模及受益人數成長雙雙奪冠。據CMoney統計，債券ETF近1個月規模成長前10名中，8/28掛牌上市的00959B，規模成長幅度超過82%，總市值達52億元，總受益人數1.54萬人，不論是規模或受益人數成長，皆奪下冠軍寶座。第2名、第3名分別為00884B、00948B，規模成長分別為65%、48%。00959B經理人郭修誠表示，本週美國總統大選在台灣時間周三中午後陸續開票，最新的民意調查顯示，川普與賀錦麗的雙方支持者勢均力敵，若選舉結果充滿爭議，計票過程可能拖延。此外，11/8將舉行的美國聯邦準備理事會（FED）利率決策會議，亦將影響市場情緒和未來經濟政策，上述兩件大事均為市場帶來潛在的波動風險。郭修誠表示，美國10年期公債的殖利率近1個月幾乎都是4%上下，引發此現象的原因，除了美國整體經濟活動仍強勁外，投資人降低對美國聯準會降息步伐預期，也讓殖利率位於高原區。在此環境下，高票息長天期投資級公司債，可提供投資人穩健債息收入。換言之，若10年期公債殖利率下滑，債券價格上升，投資人也有機會獲得資本利得，這代表不管接下來聯準會利率會議結果如何，投資人都有「利」可得。此外，郭修誠指出，投資人在面對美國政治情況不明、通膨等多重因素不確定時，往往會選擇低波動與相對穩定回報的投資商品，以00959B為例，具備高票息、高品質、低入手價等特性，是目前市場上唯一指數原則篩選「票面利率排名最高的前10%的債券」，讓投組長期有穩定的現金流。