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美國總統大選結果即將揭曉，國民黨智庫副執行長凌濤表示，目前呈現拉鋸狀況，無論最終是美國第一任女性總統賀錦麗，抑或從1897年克里夫蘭總統（Grover Cleveland）之後由連任失敗再度選上、史上第二位的川普總統，都將開啟美國影響全球，影響台灣的新局。凌濤並點出三大面向分析說，「對台灣的挑戰，美國大選後才正要開始」，凌濤指出，2024年美國總統選舉是排名史上前幾激烈的選戰，從就業市場、邊境管制、聚焦通膨，再到墮胎權、減稅等議題，火花四射，攻防密集。他們也難得有機會在七月、八月前往共和黨、民主黨全代會，看到兩黨的競選策略、議題營造。但對於台灣來說，美國內議題比較遙遠，對外的「國防主張、經濟關稅、美中兩岸」，恐怕才是台灣在選後必須密切關注的三大主軸。第一，國防主張，凌濤指出，有別於賀錦麗陣營維持拜登政府長期以來到多邊主義，透過組織聯盟維持在歐州、印太影響力，川普採用雷根主義，以實力帶來和平的立場，展現美國強大嚇阻力，遏止中俄等對外的衝突。凌濤說，具體體現，多邊主義架構下，美國願意與盟友共同承擔軍事外交經費，以維持美國在地區的主導地位，如同現行運行機制；川普所稱「保護費」，希望與「各友邦」一起協助他們自身的防衛，因此共和黨智庫發表，就清楚直述北約各國要多負擔自己的軍費，台灣則從歐布萊恩的5%GDP、川普口中的10%，清楚彰顯。從台灣過去向美軍售的2千多億，對照川普執政的六千多億，顯著對比。凌濤表示，我國政府準備好因應，各種情形下的軍費試算比例及預算排擠了嗎？準備好爭取要求不論誰當選對台已購買的軍售加速抵台？準備好不被任何執政黨當成「棋子」或「筆尖」，增加區域對話穩定和平的措施？看到幾次國安團隊的因應，恐怕還有待強化。第二，經濟關稅，凌濤指出，總體來說，民主黨以稅收增加社福的路線沒變，參與國際單邊、多邊貿易的主導會持續，維持現有關稅互動，國際交易市場繼續活化；川普的共和黨主張對內減免稅收、對外增加關稅，對不分國家增加10-20%，宣稱對中國大陸要收到60%，興起全球對於貿易保護主義再起的疑慮。凌濤說，台灣切身相關的半導體產業，拜登政府援引「晶片與科學」法案，補助在美投資的高額半導體建設，其中台積電獲得66億美元補助以及最高50億美元的貸款優惠。川普則是頗有意見，他屢次指稱「台灣偷走美國的晶片產業」，宣稱要課所謂「晶片保護費」的高額關稅。然而「護國神山」台積電不是省油的燈，TSMC擁有全球先進製程市佔將近九成，川普執意要課關稅，恐怖會導致美國科技製造業的外移，受傷的可能是終端消費者，及科技製造業的就業市場。凌濤質疑，而台灣政府準備好了沒？相較台積電將Arizona開廠典禮延後至大選結果之後，且保留第4-6廠區作為美國新政府的談判彈性與籌碼，對於可能的政策轉變做足準備，執政黨還要把保護「護國神山」掛在嘴上沒有作為？第三，美中兩岸，凌濤指出，若是賀錦麗贏得選舉，兩岸互動基本上就是現況，美中架構有合作有競爭，美對台的承諾維持過去主張，對台灣政府一方便克制台獨的主張，一方面以迂迴的紅線試探牽制中國大陸的挑戰。川普陣營及傳統共和黨主張對中國議題較為強烈，台灣要避免遭更密集的借力使力挑戰兩岸底線，反而須注重美中對抗的熱化，加強區域對話及避免誤判擦槍走火的可能性，才是對台灣人民最負責任的做法。凌濤說，美國大選結果即將出爐，目前川普、賀錦麗在各州互有領先，關鍵的內華達州、喬治亞州、賓州仍是激戰，密切關心這一場將影響全球未來，台灣命運的關鍵選戰。面對諸多挑戰及選舉人票結果可能太過接近，帶來的不穩定局面，臺灣做好準備了嗎？