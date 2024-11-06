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2024-25賽季歐冠聯賽第4輪於今（6）日凌晨進行，曼城賽前在歐冠拿下2勝1敗7分積分的戰績，此役碰上第三檔次的里斯本體育，外界原先預測曼城能夠輕鬆過關，開賽僅4分鐘，Phil Foden就取得進球，替曼城取得1球領先，第38分鐘Viktor Gyökeres把握單刀機會，右腳抽射破門，替里斯本體育扳平比分。下半場第46分鐘，Maximiliano Araújo接獲隊友傳球，禁區內起腳射門破網，讓里斯本體育以2:1反超曼城，第49分鐘和第80分鐘，曼城兩次在禁區內犯規，里斯本體育獲得兩次12碼罰球機會，兩球皆由Gyökeres踢進，Gyökeres單場取得3顆進球，上演「帽子戲法」終場里斯本體育就以4:1大勝曼城，曼城近期在英格蘭聯賽盃、英超和歐冠皆輸球，繼2018年4月後再度吞下3連敗。皇馬本輪對上AC米蘭，上半場第12分鐘，AC米蘭獲得角球機會，Malick Thiaw禁區內頭槌破門，AC米蘭取得1:0領下，第23分鐘，Vinícius Júnior禁區內遭剷倒，皇馬獲得12碼罰球機會，Vinícius順利罰進，雙方戰成1:1平手。第39分鐘Rafael Leão射門遭擋出，Álvaro Morata跟進補射破門，半場結束AC米蘭以2:1領先皇馬下半場第73分鐘，AC米蘭透過小組配合滲透皇馬禁區，Tijjani Reijnders起腳進球，皇馬剩餘時間反攻無力，終場AC米蘭就以3:1擊敗皇馬，皇馬去年整個賽季只輸2場比賽，本季已經輸掉3場比賽，球隊狀況急需調整。