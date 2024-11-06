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美國總統大選持續開票中，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）暫時領先民主黨賀錦麗（Kamala Harris），川普目前已拿下已拿下關鍵搖擺州北卡羅來納和喬治亞，搖擺州的重中之重賓州也鎖住勝利，市場率先反應，美國道瓊工業指數期貨在台北時間下午兩點半一度漲逾700點，目前最新已飆破900點，標普500期貨同樣出現漲幅。道瓊指數期貨大漲900多點，路透提到，由於華爾街期待承諾的減稅和減少企業監管，標準普爾 500 指數期貨和那斯達克期貨均上漲。此外，一些博彩網站大力支持川普，美國國債殖利率飆升至四個月高位，10年期公債殖利率飆升至4.45％左右。根據彭博報導，高盛集團交易部門表示，共和黨大獲全勝可能會促使標準普爾500指數上漲3%，如果民主黨贏得總統和國會，可能會出現相同幅度的下跌。如果政府分裂，結果將減少一半。摩根大通證券的泰勒(Andrew Tyler)表示，除了民主黨大獲全勝之外，任何事情都可能導致股市上漲。