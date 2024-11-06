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2024美國大選正式登場，全美各地投票所進行開票作業，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）一路領先民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris），國會選舉方面共和黨也成功取得過半席次，贏得了美國參議院的控制權，「川普完全執政」的局面也愈發清晰，加拿大約克大學副教授沈榮欽對此也稱，歷史似乎即將重演，這也使川普在減稅等施政上有了更大的空間。隨各州開票結果陸續出爐，川普接連拿下北卡羅萊納、喬治亞與賓州等關鍵搖擺州，還高調動身前往佛州會議中心準備發表談話，參議院方面共和黨稍早也正式贏下第51席，成功過半，睽違四年首次重新拿回參議院。加拿大約克大學副教授沈榮欽對此也回顧了美國大選歷史，稱川普2016年當選美國總統時，共和黨同時成為參眾兩院多數黨，令川普得以通過《Tax Cuts and Jobs Act》，將公司稅從35%減到21%、大量提名聯邦法官與兩名大法官等等，直到2018年期中選舉，民主黨才奪回眾院。沈榮欽提到，這個情況與再上一次小布希當選總統時相同，當時共和黨也曾同時控制參眾兩院，成功令小布希減稅；如今依目前開票情形來看，歷史似乎即將重演，他稱若川普最終成功重返白宮，很可能共和黨再度同時成為兩院多數黨，這也讓川普在施政上有更大的空間，其中就包括減稅措施在內，「不得不說，川普實在受到運氣之神的眷顧。」