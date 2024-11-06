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即將入冬，日益寒冷的乾燥北風，為肌膚帶來全新挑戰！換季時，皮膚屏障容易受環境變化刺激，加速水分流失，引發乾燥、敏感等問題。男士們如何仍保持肌膚水潤，維持最佳「體面」？來自日本大塚製藥 男人系健膚專家所推出的UL・OS能一招搞定！由混血男神鳳小岳代言，今夏一上市就引起廣大討論的「AMP機能保濕系列」含有獨家保濕成分AMP，有效調節肌膚水分、展現從 AM 到 PM 的全天保濕。適逢雙11購物季，推出AMP機能保濕系列兩入優惠再加碼試用組，讓消費者無痛入手，一起加入「體面」質感男人的行列！AMP機能保濕系列含獨家保濕成分AMP（單磷酸腺苷），對於調節肌膚水分有顯著效果。無論是面對雨季潮濕引起的油膩還是冬季乾燥，都需要AMP調節肌膚的水分平衡，全天候保護肌膚健康、展現從 AM 到 PM 的全天保濕，為男士打造最佳「體面」。因應不同膚況需求，提供兩種質地 –「AMP機能保濕液」水感清爽，迅速滲透肌底補充水分而不黏膩，適合油肌；「AMP機能保濕乳」質地滋潤卻能快速吸收，持續保持肌膚的水潤柔軟，適合乾肌。AMP機能保濕系列甫上市即廣受好評；雙11購物節將至，UL・OS提供無痛入手的優惠。攜手MOMO、蝦皮、PChome等各大電商推出優惠組合，雙11活動期間AMP機能保濕系列二入$640再加贈試用組！今年冬天，選擇為在意肌膚健康的男士所提供的UL・OS AMP機能保濕系列，讓肌膚在寒冷乾燥的季節，依然從 AM 到 PM 的全天保濕！除了肌膚保濕，機能淨味沐浴乳能幫助徹底洗淨肌膚、清爽不緊繃，更添加兩種有效成分可抑制體味、汗味，讓男士從頭到腳「氣質」也好！現在於MOMO、蝦皮、PChome等各大電商享二入$660並加贈試用組！雙11優惠賣場連結：