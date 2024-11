我是廣告 請繼續往下閱讀

即將入冬,日益寒冷的乾燥北風,為肌膚帶來全新挑戰!換季時,皮膚屏障容易受環境變化刺激,加速水分流失,引發乾燥、敏感等問題。男士們如何仍保持肌膚水潤,維持最佳「體面」?來自日本大塚製藥 男人系健膚專家所推出的UL・OS能一招搞定!由混血男神鳳小岳代言,今夏一上市就引起廣大討論的「AMP機能保濕系列」含有獨家保濕成分AMP,有效調節肌膚水分、展現從 AM 到 PM 的全天保濕。適逢雙11購物季,推出AMP機能保濕系列兩入優惠再加碼試用組,讓消費者無痛入手,一起加入「體面」質感男人的行列!AMP機能保濕系列含獨家保濕成分AMP(單磷酸腺苷),對於調節肌膚水分有顯著效果。無論是面對雨季潮濕引起的油膩還是冬季乾燥,都需要AMP調節肌膚的水分平衡,全天候保護肌膚健康、展現從 AM 到 PM 的全天保濕,為男士打造最佳「體面」。因應不同膚況需求,提供兩種質地 –「AMP機能保濕液」水感清爽,迅速滲透肌底補充水分而不黏膩,適合油肌;「AMP機能保濕乳」質地滋潤卻能快速吸收,持續保持肌膚的水潤柔軟,適合乾肌。AMP機能保濕系列甫上市即廣受好評;雙11購物節將至,UL・OS提供無痛入手的優惠。攜手MOMO、蝦皮、PChome等各大電商推出優惠組合,雙11活動期間AMP機能保濕系列二入$640再加贈試用組!今年冬天,選擇為在意肌膚健康的男士所提供的UL・OS AMP機能保濕系列,讓肌膚在寒冷乾燥的季節,依然從 AM 到 PM 的全天保濕!除了肌膚保濕,機能淨味沐浴乳能幫助徹底洗淨肌膚、清爽不緊繃,更添加兩種有效成分可抑制體味、汗味,讓男士從頭到腳「氣質」也好!現在於MOMO、蝦皮、PChome等各大電商享二入$660並加贈試用組!雙11優惠賣場連結: