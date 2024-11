我是廣告 請繼續往下閱讀

2024美國大選的開票工作尚未結束,不過《福斯新聞》已經搶先宣布川普奪下賓州與威斯康辛州,進而拿到超過勝選門檻的277張選舉人票,川普陣營登時歡聲雷動,而本次大選力挺川普的億萬富豪馬斯克(Elon Musk)也在社群網路頻頻發文,秀出火箭沖天照慶祝川普重返白宮,興奮寫下「未來是美好的(The future is gonna be fantastic)」。雖然官方統計的大選結果尚未出爐,但賀錦麗競選團隊聯合主席里奇蒙(Cedric Richmond)稍早已在霍華德大學開票活動上向支持者們表示,賀錦麗今晚將不會發表演說,一切跡象都顯示川普獲勝的大勢底定。身為鋼鐵川粉,馬斯克先發出一張自己「抱水槽進白宮」的P圖,寫下「讓它滲入吧!(Let that sink in)」,結合網路迷因,意指大眾開始逐漸意識到川普勝選的事實。隨後發出火箭沖天照,嗨喊「未來是美好的(The future is gonna be fantastic)」。不只馬斯克已提前慶祝,今年大選支持賀錦麗的另位知名美國富豪庫本(Mark Cuban),也發文恭喜川普與馬斯克贏了。但需要提醒的是,這還不是官方統計的最後結果。