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▲菊川怜結束7年豪門婚姻，未來將和前夫穐田譽輝共同扶養三名孩子。（圖／菊川怜 IG）

現年46歲的日本知性女星菊川怜，因主演《大奧》等作品深受觀眾喜愛。2017年，她閃電嫁給身價高達200億元日幣的富商穐田譽輝，兩人育有三名孩子，但穐田譽輝婚後卻陸續被爆出私生活紊亂，還有4名私生子。今（6）日她突然宣布結束這段維持七年的婚姻，並表示將與被前夫攜手共同撫養孩子。菊川怜畢業於東京大學工學部建築系，憑藉高學歷與知性形象進入演藝圈，迅速引起關注。除了演戲，她還曾在選美比賽中奪冠，並以流利的語言能力成為記者和主播，展現出多才多藝的一面。2017年，她與身價高達200億元日幣的富商穐田譽輝步入婚姻殿堂，成為當時娛樂圈的熱門話題。婚後，菊川怜在2019年迎來第一個孩子，2020年和2022年分別誕下第二和第三個孩子，成為三寶媽。這段期間，她逐漸減少演藝活動，將重心轉向家庭，經常分享育兒日常。她的知性形象在婚後依舊廣受粉絲喜愛。菊川怜的丈夫穐田譽輝是知名富商，擁有多項事業和龐大財富，然而，婚後曾有媒體披露他有四名私生子，這段豪門婚姻因此備受矚目。雖然雙方未公開回應，但此背景成為外界對菊川怜婚姻生活的熱議焦點。今日菊川怜宣布離婚，這段傳奇的豪門婚姻正式畫下句點。菊川怜透過經紀公司表示，雖然婚姻結束，但她與穐田譽輝將共同扶養三名子女，確保孩子們的成長環境不受影響。消息公開後，粉絲紛紛留言祝福她未來生活幸福，希望她能夠在新的人生階段中獲得更多快樂與成就。