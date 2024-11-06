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美國總統選舉結果今（6）日下午揭曉，川普再度入主白宮，此前，美選如何影響台灣的議題受各界熱議，如今又傳出國防部長顧立雄因應美選，赴總統府開會，人心惶惶。對此，資深媒體人陳揮文表示，台灣最大的問題就是兩岸關係，而在賴清德的執政之下，「民進黨注定要跪著跟美國談」。陳揮文表示，拜登4年來17次對台軍售，都賣台灣一些破銅爛鐵，川普當初執政期間，台灣花了破百億美金，美國卻什麼貨都沒交，全被拜登擋住；如今川普再次上台，可不可以請問川普總統，是否都可以交貨了？「我是希望你不要，因為你賣給我們的都是比較次等的東西」，要不是過期，就是中古的，但是民進黨不敢退貨。陳揮文直言，所以結論是，不管是誰當選，在賴清德的執政之下，「民進黨注定要跪著跟美國談！美國是民進黨的爸爸！現在是爸爸當選還是媽媽當選，看誰當選就抱誰大腿，有什麼差別呢？」陳揮文指出，台灣最基本的問題是，「我們要參與國際，是繞不開兩岸關係的」，如果兩岸關係需要靠川普決定，「我們就死定了，我們要自己想辦法跟大陸坐下來談，而不是什麼都靠美國」，不要去期待人家，每個國家有自己的國家利益，台灣要自己想辦法。