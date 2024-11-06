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▲納坦雅胡昨日宣布解除國防部長葛朗特（Yoav Gallant）的職務，引爆以色列民眾上街抗議。（圖／美聯社／達志影像）

2024美國大選的開票工作尚未結束，不過川普（Donald Trump）重返白宮已是大勢底定，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在社群平台發文祝賀川普勝選，稱這是「史詩級的偉大東山再起」。在選戰期間，以色列與周邊國家的衝突成為兩黨最重視的外交議題，納坦雅胡的鷹派立場，粉碎了拜登政府中東和平斡旋者的人設，可以說是這次美選的「10月驚奇」之一。川普稍早已以當選人之姿向支持群眾發表演說，誓言將幫助美國康復、修復邊界，豪語美國將迎來黃金時代：「這對美國人民來說是一場偉大的勝利，這將使我們能夠讓美國再次偉大」。身為川普好友，納坦雅胡也第一時間在社群平台發文祝賀，稱讚川普取得「史詩級的偉大東山再起」，並稱川普重返白宮將為以色列和美國之間翻開新的篇章，為兩國的偉大聯盟「做出了強有力的重新承諾」。事實上，納坦雅胡昨日才宣布解除國防部長葛朗特（Yoav Gallant）的職務，改由極右派前外交部長卡茲（Israel Katz）接任，負責領導以色列對加薩與黎巴嫩的戰爭，此舉也引爆以色列民眾上街抗議。相較於嘗試控制中東局勢的拜登政府與賀錦麗，川普顯然是納坦雅胡更青睞的政治盟友，川普重返白宮對於中東局勢會帶來什麼影響，納坦雅胡是否能藉此度過他個人在以色列國內的政治危機，仍待觀察。