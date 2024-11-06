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美國總統選舉結果今（6）日下午揭曉，前總統川普再度入主白宮，此前，前立委沈富雄曾放出狠話下注，若賀錦麗贏了，他將請政論節目的2位同台來賓吃一頓，如今結果出爐，沈富雄請不了飯，國民黨智庫副執行長凌濤表示，「雖然沈大老沒有如願，但我要請他吃飯」。凌濤表示，國民黨七月、八月由朱立倫主席，分別派出共和黨、民主黨觀選團，傳回國的資訊當然是要忠於現場的觀察，政策、選戰策略、全代會營造、選情態勢，所以他在威斯康辛密爾瓦基的共和黨全代會現場，分析的川普及當時提名的副總統候選人范斯，其演說與攻防，被沈富雄及許多民代稱為支持川普。凌濤指出，但事實是，他們密集掌握兩黨的政策，研擬可能的對應，過程中不曾押寶，「但所有結果國民黨卻都已經準備好了。」在戰情室的幾次錄影，「沈大老提及他是台灣最挺賀錦麗的人，他說賀錦麗贏了他要請戰情室好友吃飯。」凌濤表示，美國可能即將迎接川普政府全面執政，國民黨中央已清楚表示，他們會持續與民主黨、共和黨，兩黨互動，謀求台美關係的進展，堅持「親美、友日、和陸」的立場，追求台灣人民的福利。「雖然沈大老沒有如願，但我要請他吃飯，謝謝他對於台美關係評論的貢獻」。