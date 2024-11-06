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美國總統選舉結果今（6）日下午揭曉，川普再度入主白宮，並在發表勝選談話時表示，「這對美國人民而言是偉大的勝利，這將使我們能讓美國再次偉大」；對此，資深媒體人陳揮文狠酸：「美國有偉大過嗎？」陳揮文今日在政論節目《新聞大白話》上表示，川普說他當總統24個小時，就可以結束俄烏戰爭，「24小時能夠結束俄烏戰爭，澤倫斯基有什麼好傷腦筋的？打了兩年多拜登沒辦法處理，人家川普24小時就能夠處理了，北韓的朋友也可以回家了，不用再打了。」陳揮文強調，不是只有台灣會遇到問題，川普對南韓也沒什麼好話，所以大家不要往心裡去，川普對大家都不好，「川普當選是全世界的悲哀」；陳也針對川普勝選時喊「會讓美國再次偉大」，狠酸「我想請問一下，美國有偉大過嗎？美國建國以來什麼時候偉大過？」，痛批美國2位候選人是「兩個爛蘋果」。陳揮文指出，賴清德去年說不能有疑美論，否則對台灣不利，所以在民進黨這種主旋律之下，不論川普或賀錦麗當選，台美關係都會良好，要大家不要害怕。