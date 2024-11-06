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▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署鼓勵中高齡者續留職場。(資料照／記者黃守作攝)

▲勞動部高屏澎東分署台東就業中心鼓勵中高齡者續留職場延緩退休。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署台東就業中心鼓勵中高齡者及高齡者續留職場延緩退休，並倡議事業單位改變人力運用觀念，積極進用中高齡者及高齡者，以助中高齡者重啟職涯再出發。勞動部勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，勞動部為提升中高齡及高齡勞動參與，活化其人力資本，積極落實中高齡者及高齡者就業促進法各項措施。郭耿華說，高屏澎東分署台東就業中心鼓勵中高齡者及高齡者續留職場延緩退休，並倡議事業單位改變人力運用觀念，積極進用中高齡者及高齡者，他舉例，現年58歲的阿喇佑在醫院擔任保全人員長達27年，因個人因素便毅然決然退休，然而未妥善規劃退休生涯，在脫離就業市場後，對自己未來感到迷惘，他決定重新投入職場，卻受限於年齡及不瞭解就業市場的變化，尋找工作的過程並不順利，在台東就業中心的協助下，以「職場學習及再適應計畫」結合「壯世代就業獎勵計畫」，順利重返職場再出發。高屏澎東分署台東就業中心主任吳玉敏指出，阿喇佑在退休後，歷經漫無目標的退休生活，偶爾與家人產生衝突，為了重拾自我認同感及找回生活目標，決定重返職場，由於過去僅從事保全工作，且已退休2年，重新找工作時，沒有任何頭緒及方向。阿喇佑經親友介紹來到台東就業中心，就服員由細心的服務過程中，發現阿喇佑過往工作經歷單一且無其他專業技能，更因年紀因素求職屢屢遭拒，便協助阿喇佑完成履歷表撰寫及面試準備，給予心理支持，增加自信心外，針對他缺乏相關工作經驗的困境，在推介工作職缺時，運用「職場學習及再適應計畫」幫助阿喇佑學習工作技能，並適應職場環境，順利推介台東知名飯店擔任清潔人員，並透過「壯世代就業獎勵計畫」在工作滿90日後，可獲得穩定就業獎勵金3萬元。吳玉敏並指出，勞動部推動壯世代就業促進措施，企業只要願意僱用壯世代民眾，就可以申請「職場支持輔導」補助，每僱用1人滿30日就補助企業3千元，每人最高補助1年。同時為促進中高齡者及高齡者重返職場繼續工作，若為退出職場3個月以上，且年滿55歲以上或45歲以上依法退休者，經公立就業服務機構推介，且穩定就業滿90日與180日，即可申請「壯世代就業獎勵」補助，最高可申請6萬元。