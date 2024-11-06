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美國總統選舉結果今（6）日下午揭曉，川普再度入主白宮，此前，美選如何影響美中台關係的議題受各界熱議。對此，前立委蔡正元表示，對川普來說，最大利益就是兩岸不要打仗，建議總統賴清德：「現在就是要低頭做人。」蔡正元今日上中天節目《大新聞大爆卦》直言，賴清德沒有談判的空間，他當然要聽川普的，川普這個人跟拜登不一樣，沒得商量的，且台灣又不像以色列，還有力量可以跟川普叫陣，「以為弄幾個美國參眾議員來台灣訪問，就有能力影響川普？沒得談的啦！」蔡正元表示，川普把台灣當筆尖，不會要特別傷害台灣，可是會去玩平衡遊戲，叫大陸不可以打台灣，叫台灣不要搞東搞西，安制大陸，打壓台灣。蔡正元指出，這局複雜之處在於，大陸要統一台灣，台灣不只不讓大陸統一還要搞獨立，對川普來說，最大利益就是兩岸不要打仗他不用花錢最好，川普的解決方式就是大陸去談判妥協，倒過來的方式就是要賴清德乖一點，「不要整天講那些有的沒有的！」蔡正元分析，川普一定會派監督大臣來，且不再是民主黨的那些人，還會塞一堆亂七八糟的武器要台灣買。蔡正元認為，要美國在國際上聲援台灣沒得談，建議賴清德，「現在就是要低頭做人」，川普不會允許台灣成為變數的。