▲史嘉蕾·喬韓森(Scarlett Ingrid Johansson)今(6)日在X上發文,喊話表示:「我們不要被擊倒!」(圖/X Mark Ruffalo)

▲史嘉蕾喬韓森(Scarlett Johansson)集結了其他角色發聲力挺賀錦麗,就連鋼鐵人都表態。(圖/X Mark Ruffalo)

美國總統大選結果今(6)日出爐,共和黨候選人川普贏得277張候選人票,跨過270張的當選門檻,將重返白宮,而先前曾在《復仇者聯盟》中「黑寡婦」的史嘉蕾·喬韓森(Scarlett Ingrid Johansson),日前曾公開力挺民主黨的賀錦麗,還邀請了其他出演該電影的知名演員一同支持,但如今大勢已定,許多川普的支持者也跑到史嘉蕾的社群上留言開酸:「薩諾斯又戰勝了!」史嘉蕾喬韓森日前在X上發布以類似視訊方式的影片,影片中可以看到史嘉蕾喬韓森一一撥打視訊電話給其他演員,包含「鋼鐵人」小勞勃道尼(Robert Downey Jr.)、「美國隊長」克里斯伊凡(Chris Evans)、「浩克」馬克魯法洛(Mark Ruffalo)和「幻視」保羅貝特尼(Paul Bettany)等知名影壇大咖,並一同支持賀錦麗。不只如此,就連「戰爭機器」唐奇鐸(Don Cheadle),和在《黑豹》(Black Panther)中飾演侍衛隊長的達奈古里拉(Danai Gurira)也出現在影片中,古里拉還開心表示:「史嘉蕾,我們很高興能團結起來並進行投票。」而這群演員除了力挺賀錦麗外,還替賀錦麗想了一些競選標語,像是「賀錦麗萬歲」等延伸自電影《黑豹》中的經典口號「瓦干達萬歲」(Wakanda Forever),抑或是「我是賀錦麗,我支持民主」(I’m Kamala Harris and I’m down with democracy)的口號。沒想到今(6)日結果出爐,川普一連拿下多個搖擺州,更在下午就發布勝選感言,讓許多支持賀錦麗的選民士氣低落,而許多力挺川普的粉絲更跑到史嘉蕾的X上留言開酸:「薩諾斯又戰勝了」、「川普現在是妳爸爸了」、「誰會成為妳下一部電影的觀眾。」