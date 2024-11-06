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▲史嘉蕾·喬韓森（Scarlett Ingrid Johansson）今（6）日在X上發文，喊話表示：「我們不要被擊倒！」（圖／X Mark Ruffalo）

▲史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）集結了其他角色發聲力挺賀錦麗，就連鋼鐵人都表態。（圖／X Mark Ruffalo）

美國總統大選結果今（6）日出爐，共和黨候選人川普贏得277張候選人票，跨過270張的當選門檻，將重返白宮，而先前曾在《復仇者聯盟》中「黑寡婦」的史嘉蕾·喬韓森（Scarlett Ingrid Johansson），日前曾公開力挺民主黨的賀錦麗，還邀請了其他出演該電影的知名演員一同支持，但如今大勢已定，許多川普的支持者也跑到史嘉蕾的社群上留言開酸：「薩諾斯又戰勝了！」史嘉蕾喬韓森日前在X上發布以類似視訊方式的影片，影片中可以看到史嘉蕾喬韓森一一撥打視訊電話給其他演員，包含「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）、「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）、「浩克」馬克魯法洛（Mark Ruffalo）和「幻視」保羅貝特尼（Paul Bettany）等知名影壇大咖，並一同支持賀錦麗。不只如此，就連「戰爭機器」唐奇鐸（Don Cheadle），和在《黑豹》（Black Panther）中飾演侍衛隊長的達奈古里拉（Danai Gurira）也出現在影片中，古里拉還開心表示：「史嘉蕾，我們很高興能團結起來並進行投票。」而這群演員除了力挺賀錦麗外，還替賀錦麗想了一些競選標語，像是「賀錦麗萬歲」等延伸自電影《黑豹》中的經典口號「瓦干達萬歲」（Wakanda Forever），抑或是「我是賀錦麗，我支持民主」（I’m Kamala Harris and I’m down with democracy）的口號。沒想到今（6）日結果出爐，川普一連拿下多個搖擺州，更在下午就發布勝選感言，讓許多支持賀錦麗的選民士氣低落，而許多力挺川普的粉絲更跑到史嘉蕾的X上留言開酸：「薩諾斯又戰勝了」、「川普現在是妳爸爸了」、「誰會成為妳下一部電影的觀眾。」