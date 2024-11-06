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2024美國大選的開票工作尚未完全結束，不過共和黨總統候選人川普（Donald Trump）已經確定當選，民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）成為美國史上首位女總統的希望落空。華盛頓喬治城大學的學生舉辦了一場開票直播派對，在場學生同時見證新任白宮主人的誕生，而支持不同候選人的學生也是憂喜感受大不同。根據《美聯社》報導，許多參與活動的大學生其實沒有很明確的政治傾向，一位似乎更像是來參加路跑活動的學生表示，喬治城大學的傳統就是在宣布選舉結果的那刻，大家一起跑到國會山莊、跑到白宮，一起慶祝新總統的誕生，直呼「這真的很令人興奮」。另位亞裔女學生則表示，今年是自己首次參與大選投票，「身為女性，我覺得這次選舉的影響非常大。很高興看到身邊的人以及同學們都同樣關心這些議題。所以我認為，展示支持並關注選舉結果是非常重要的」。還有一位女學生明白表現出自己的沮喪，「看到川普可能再次掌權，確實讓我擔心許多基本人權的未來。無論是環境的未來、美國的外交政策，還是全球的穩定性，都讓人憂心」。另一位自稱即將畢業的學生則態度大不同，樂見於川普獲勝，「我們非常關心自己的就業前景，以及是否有能力進入房市和資產市場，從而開始累積儲蓄。我不認為賀錦麗副總統的主張與策略有助於讓我未來的福祉增長」。喬治城大學政治與公共服務學院的院長表示，今晚是一場勢均力敵的選戰，「這顯示我們是一個政治上非常分裂的國家」，並直言不認為這種政治兩極化的情況會很快改變。