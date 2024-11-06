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美國總統選舉結果今（6）日下午揭曉，前總統川普再度入主白宮；對此，精神科醫師沈政男表示，川普日前曾說台灣偷走了美國的晶片生意，試問那些四年前支持川普的人，怎麼這次不再支持了？「你們不是最懂政治，別人都是笨蛋嗎？『我川威武！』怎麼不喊了？」沈政男今日在臉書發文表示，台灣人這次對美國總統選舉沒那麼熱衷，因為兩個候選人都對台灣不友善，不曉得該偏愛哪一個。「試問那些四年前支持川普的人，怎麼這次不再支持了？你們不是最懂政治，別人都是笨蛋嗎？「我川威武！」怎麼不喊了？」沈政男直言，「政治，就不是你想的那樣！」川普怎麼講台灣？「他們偷走了我們的晶片生意！」「他們希望我們保護，嗯，這要交保護費！」然後川普再次當選了，那些當年喊「我川威武」的人，就開始唾面自乾，說，喔，繳保護費，也是理所當然！沈政男痛批，「對！同理，川普說你是小偷，也是相當有道理，是不是？」什麼「疑美論是認知作戰」，人家都把你當成小偷了，接下來不要說收你巨額保護費，必要時，為了美國的利益，把你賣掉也是沒什麼不可以。沈政男表示，搞政治的第一要務就是認清現實，不然現實就會找上你。怎麼會以為，川普會抗中，應該就會保護台灣！川普豈是什麼抗中？他就是美國利益至上而已。沈政男直言，根本完完全全沒辦法了解川普是怎樣的政治性格，就在那邊胡亂押寶。「還有更可怕的喔！這次川普勝選的大功臣之一，首富馬斯克，怎麼說台灣？『中國統一台灣，是100%會發生的！』然後你在那邊說，「疑美論是認知作戰」，不就是七月半鴨嗎？」沈政男表示，「什麼第一島鏈、印太戰略、區域政治，什麼跟什麼的，川普一句話就打臉你：『我跟習近平到現在是好朋友！』」。