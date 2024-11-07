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川普（Donald Trump）在2024美國總統大選勝出後，一度神隱的民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris），除了已與拜登（Joe Biden）一同致電川普、恭賀對方勝選，當地時間週三也在母校霍華德大學（Howard University）發表演說，承認敗選事實，承諾會和平過渡權力，並向支持者喊話「美國承諾之光將永遠燃燒」，如果感覺美國進入黑暗時期，勿忘用自身光芒作為星辰，照耀天空。根據《CNN》報導，賀錦麗表示，本次大選雖不盡人意，但她的心裡卻很踏實，為自己及副手華茲（Tim Walz）幾個月以來的奮鬥感到自豪，也充滿對拜登夫婦、支持者的感激之情，美國的承諾之光將永遠明亮。賀錦麗並喊話支持者，雖然她理解大家情緒低落，但作為民主國家，需要接受選舉結果，從而與君主制或暴政區分開來：「在我們國家，我們不忠於總統或政黨，而是忠於美國憲法，以及對我們的良心，還有對上帝的忠誠。」賀錦麗承諾，未來她也會繼續為了人民奮戰，讓美國人能夠追求自己的夢想和抱負，美國女性可以自由對自己的身體做出決定，也不會放棄保護校園和街道免受槍支暴力威脅：「有時戰鬥需要一段時間，這並不意味著我們不會贏，重要的是永不放棄，也不要停止努力，以讓世界更美好。你們有這個力量，一切都會好起來的。」賀錦麗還引用一句古老的格言激勵民眾：「我知道很多人都覺得我們正在進入一個黑暗時期，我希望情況並非如此，但如果是的話，我們就讓天空充滿燦爛星星的光芒。樂觀、信仰、真理和服務之光，但願即使在面臨挫折的情況下，也能指導我們實現美利堅合眾國的非凡承諾。」