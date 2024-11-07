今（7）日迎接節氣立冬，各地早晚氣溫再度下滑，新北石碇清晨僅15.1度全台最低，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，北台灣今天整日偏涼、中南部白天微熱、早晚涼，銀杏颱風則持續往西，明（8）日進入南海，下週可能有新的熱帶系統出現，實際影響有待觀察。
銀杏颱風路徑不侵台 今晚至週六隔空掃雨
針對銀杏颱風動態，吳德榮指出，最新歐洲系集模式模擬，銀杏颱風今天會貼著呂宋島北端西行，明天進入南海，週五（11/9）起轉向西南西，路徑不確定性逐日加大，個別模擬路徑也逐漸分散，但仍預估銀杏颱風不侵台，「共伴效應」也偏弱。
中央氣象署則說明，今天晚上開始，銀杏颱風外圍雲系及東北季風影響，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮有局部大雨，尤其東北部地區有局部豪雨發生的機率，將與預估會持續到週六清晨，上午過後才趨緩。
立冬西晴東雨、北偏涼 下週恐有熱帶擾動
吳德榮指出，今天主要受東北季風影響，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫雨，背風面西半部則是晴時多雲的天氣；各地區氣溫分佈上，北部15至24度、中部18至29度、南部18至30度、東部16至29度。
吳德榮提及，明天台灣東側的水氣略增，北部、東半部轉有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲，各地氣溫略有回升，但北台灣還是偏涼，中南部白天微熱、早晚涼。週末兩天（11/9、11/10）水氣略減，北海岸、東北部仍有局部短暫雨，其它地區晴朗。
下週一至下週三（11/11至11/13），會有另一個擾動發展，動向和銀杏颱風路徑類似，屆時台灣東側的水氣增多，北部、東半部有局部短暫雨，局部地區有較大雨勢，背風面依舊是晴朗穩定的天氣。
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針對銀杏颱風動態，吳德榮指出，最新歐洲系集模式模擬，銀杏颱風今天會貼著呂宋島北端西行，明天進入南海，週五（11/9）起轉向西南西，路徑不確定性逐日加大，個別模擬路徑也逐漸分散，但仍預估銀杏颱風不侵台，「共伴效應」也偏弱。
中央氣象署則說明，今天晚上開始，銀杏颱風外圍雲系及東北季風影響，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮有局部大雨，尤其東北部地區有局部豪雨發生的機率，將與預估會持續到週六清晨，上午過後才趨緩。
立冬西晴東雨、北偏涼 下週恐有熱帶擾動
吳德榮指出，今天主要受東北季風影響，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫雨，背風面西半部則是晴時多雲的天氣；各地區氣溫分佈上，北部15至24度、中部18至29度、南部18至30度、東部16至29度。
吳德榮提及，明天台灣東側的水氣略增，北部、東半部轉有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲，各地氣溫略有回升，但北台灣還是偏涼，中南部白天微熱、早晚涼。週末兩天（11/9、11/10）水氣略減，北海岸、東北部仍有局部短暫雨，其它地區晴朗。
下週一至下週三（11/11至11/13），會有另一個擾動發展，動向和銀杏颱風路徑類似，屆時台灣東側的水氣增多，北部、東半部有局部短暫雨，局部地區有較大雨勢，背風面依舊是晴朗穩定的天氣。