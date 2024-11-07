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▲銀杏颱風搭配東北季風，預估在週四晚上至週六，外圍環流將替北台灣、宜花帶來較大雨勢。（圖／中央氣象署）

▲下週一至下週三（11/11至11/13），會有另一個擾動發展，動向和銀杏颱風路徑類似。（圖／吳德榮提供）

今（7）日迎接節氣立冬，各地早晚氣溫再度下滑，新北石碇清晨僅15.1度全台最低，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，，銀杏颱風則持續往西，明（8）日進入南海，針對銀杏颱風動態，吳德榮指出，最新歐洲系集模式模擬，銀杏颱風今天會貼著呂宋島北端西行，明天進入南海，週五（11/9）起轉向西南西，路徑不確定性逐日加大，個別模擬路徑也逐漸分散，中央氣象署則說明，今天晚上開始，銀杏颱風外圍雲系及東北季風影響，，將與預估會持續到週六清晨，上午過後才趨緩。吳德榮指出，今天主要受東北季風影響，；各地區氣溫分佈上，北部15至24度、中部18至29度、南部18至30度、東部16至29度。吳德榮提及，但北台灣還是偏涼，中南部白天微熱、早晚涼。週末兩天（11/9、11/10）水氣略減，北海岸、東北部仍有局部短暫雨，其它地區晴朗。下週一至下週三（11/11至11/13），，北部、東半部有局部短暫雨，局部地區有較大雨勢，背風面依舊是晴朗穩定的天氣。