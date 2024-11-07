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美國共和黨候選人川普（Donald Trump）確定當選美國總統，在他競選期間大力相挺的SpaceX、X和特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），還被他大讚是「超級天才」。馬斯克押對寶，連帶影響特斯拉股價在大選日當天收漲將近15%。然而，川普和共和黨出於保護美國本土傳統汽車業的立場，對新興電動車談不上友善，有分析指出馬斯克之所以無懼川普電動車政策的原因，認為它可能會是電動車產業唯一的例外。根據美國財經外媒《CNBC》報導，共和黨並不喜歡電動車，川普還揚言要取消許多有關車輛排放標準的環保規定，以及拜登政府促進生產採用的激勵措施。不少華爾街分析師都認為，美國傳統汽車製造商，包含通用、福特汽車等，將是川普第二任期，以及共和黨控制國會下的最大贏家。美銀證券集團（BofA Securities）分析師墨菲（John Murphy）週三表示，相較於通用和福特，Rivian和Lucid等電動車新創公司，在共和黨之下受益較少，2者受到的影響已經反映在6日的股價，分別下跌8.3%和5.3% 。不過特斯拉是個例外，其執行長馬斯克選前在搖擺州大力支持川普，川普也有意讓這位億萬富翁成為政府的「效率沙皇」。墨菲預計，川普執政對特斯拉不是什麼大問題，因為它已經實現盈利，並將推出更多對大眾有吸引力的入門級產品。證券公司「Wedbush Securities」分析師艾夫斯（Dan Ives）也透過報告指出，川普當選總統將對電動車產業產生整體負面影響，因為電動車激勵措施可能會被取消，但對特斯拉來說，反而是一個巨大的積極因素：「特斯拉擁有電動車產業無與倫比的規模和範圍，這可能使馬斯克和特斯拉，在非電動車補貼的環境中，具有明顯競爭優勢，再加上中國關稅可能更高，這將繼續排擠掉更便宜的中國電動車廠商（比亞迪、蔚來），在未來幾年湧入美國市場。」