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▲銀杏颱風維持中颱等級，路徑持續在台灣東南部往西移動，預估週六遠離台灣。（圖／中央氣象署）

▲銀杏颱風搭配東北季風，預估在週四晚上至週六，外圍環流將替北台灣、宜花帶來較大雨勢。（圖／中央氣象署）

銀杏颱風（國際命名：Yinxing，中國提供）持續在台灣東南部往西移動，，且下週在菲律賓東方海面可能有新的熱帶擾動或颱風生成，，請民眾持續留意最新天氣動態。中度颱風「銀杏」今天上午5時，中心位置在鵝鑾鼻東南方540公里的海面上，以每小時12轉18公里的速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒45公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺，相當於16級風，七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑70公里。氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，，預估週六（11/9）之後進入南海、遠離台灣，週日（11/10）會減弱為熱帶性低氣壓，再往西南方移動。中央氣象署提醒，雖然銀杏颱風不會直接侵襲台灣，但外圍雲系及東北季風影響，今天晚上開始，，降雨預估會持續到週六清晨，上午過後才趨緩。天氣風險公司分析師廖于霆說明，，北部、東部的白天高溫下降至21至24度，入夜最低可達19度；中南部的白天氣溫稍高，約25至27度，但受到天空雲量較少、輻射冷卻影響，晚上氣溫也會降至18度至20度。週六之後，銀杏颱風進入南海並逐漸遠離台灣，台灣附近水氣減少，只剩下宜蘭與北海岸有短暫陣雨，其它各地晴時多雲，賈新興表示，週日過後，在銀杏颱風後方、菲律賓東部海域，可能會有新的熱帶系統出現，且有機率增強為颱風，廖于霆強調，，不過下週北方系統相對之前活躍，颱風或熱帶擾動路徑變數很大，還需要持續觀察。