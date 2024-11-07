銀杏颱風（國際命名：Yinxing，中國提供）持續在台灣東南部往西移動，今（7）日晚上開始外圍環流就會替北部、東半部帶來降雨，且下週在菲律賓東方海面可能有新的熱帶擾動或颱風生成，路徑有機會更靠近台灣，請民眾持續留意最新天氣動態。
中度颱風「銀杏」今天上午5時，中心位置在鵝鑾鼻東南方540公里的海面上，以每小時12轉18公里的速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒45公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺，相當於16級風，七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑70公里。
銀杏颱風週六才遠離 東北部嚴防豪雨發生
氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，銀杏颱風今明兩天持續往西，通過呂宋島北部後進入南海，預估週六（11/9）之後進入南海、遠離台灣，週日（11/10）會減弱為熱帶性低氣壓，再往西南方移動。
中央氣象署提醒，雖然銀杏颱風不會直接侵襲台灣，但外圍雲系及東北季風影響，今天晚上開始，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮將有局部大雨，尤其東北部地區有局部豪雨發生的機率，降雨預估會持續到週六清晨，上午過後才趨緩。
東北季風帶涼空氣南下 北台灣又濕又冷
天氣風險公司分析師廖于霆說明，今天台灣受到北方涼空氣南下影響，氣溫顯著下降，北部、東部的白天高溫下降至21至24度，入夜最低可達19度；中南部的白天氣溫稍高，約25至27度，但受到天空雲量較少、輻射冷卻影響，晚上氣溫也會降至18度至20度。
週六之後，銀杏颱風進入南海並逐漸遠離台灣，台灣附近水氣減少，只剩下宜蘭與北海岸有短暫陣雨，其它各地晴時多雲，氣溫也會慢慢回升，北台灣可以來到27至28度，中南部29至31度。
下週留意新颱風生成 路徑可能更靠近台灣
賈新興表示，週日過後，在銀杏颱風後方、菲律賓東部海域，可能會有新的熱帶系統出現，且有機率增強為颱風，廖于霆強調，這個熱帶系統，不排除路徑有比較靠近台灣的機會，不過下週北方系統相對之前活躍，颱風或熱帶擾動路徑變數很大，還需要持續觀察。
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銀杏颱風週六才遠離 東北部嚴防豪雨發生
氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，銀杏颱風今明兩天持續往西，通過呂宋島北部後進入南海，預估週六（11/9）之後進入南海、遠離台灣，週日（11/10）會減弱為熱帶性低氣壓，再往西南方移動。
中央氣象署提醒，雖然銀杏颱風不會直接侵襲台灣，但外圍雲系及東北季風影響，今天晚上開始，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮將有局部大雨，尤其東北部地區有局部豪雨發生的機率，降雨預估會持續到週六清晨，上午過後才趨緩。
東北季風帶涼空氣南下 北台灣又濕又冷
天氣風險公司分析師廖于霆說明，今天台灣受到北方涼空氣南下影響，氣溫顯著下降，北部、東部的白天高溫下降至21至24度，入夜最低可達19度；中南部的白天氣溫稍高，約25至27度，但受到天空雲量較少、輻射冷卻影響，晚上氣溫也會降至18度至20度。
週六之後，銀杏颱風進入南海並逐漸遠離台灣，台灣附近水氣減少，只剩下宜蘭與北海岸有短暫陣雨，其它各地晴時多雲，氣溫也會慢慢回升，北台灣可以來到27至28度，中南部29至31度。
下週留意新颱風生成 路徑可能更靠近台灣
賈新興表示，週日過後，在銀杏颱風後方、菲律賓東部海域，可能會有新的熱帶系統出現，且有機率增強為颱風，廖于霆強調，這個熱帶系統，不排除路徑有比較靠近台灣的機會，不過下週北方系統相對之前活躍，颱風或熱帶擾動路徑變數很大，還需要持續觀察。