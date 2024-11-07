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▲Google Pixel系列手機也被印尼禁售。（圖／記者周淑萍攝）

印尼上個月底宣布禁止蘋果在印尼銷售iPhone 16系列手機，原因是當地子公司 PT Apple Indonesia 未滿足智慧手機及平板電腦須使用 40% 本地製造零件規定；另外，Google Pixel系列手機也未達40%國產化門檻，無法在印尼上架，這兩款手機都被政府標示禁止購買，也禁止國人在國外買，外國人也只能攜帶最多兩支iPhone 16入境。根據《彭博社》報導，蘋果打算以建廠計畫來換取銷售禁令的取消，目前提出1000萬美元（約新台幣3.2億元）的提案，印尼工業部正在審議這個方案，不過此方案還不是最終版本，可能會發生變化。《彭博社》的知情人士透露，蘋果的建廠計畫將涉及蘋果與其供應商合作投資位在萬隆的一家工廠，該廠將生產蘋果產品的附件和零件等產品。蘋果目前在印尼沒有生產工廠，承諾投資1.6兆印尼盾 （約1.018億美元），但印尼工業部上月初指出，蘋果實際投資金額僅1.5兆印尼盾。蘋果的競爭對手小米和三星都已在印尼設廠，以滿足印尼法規，而蘋果和Google Pixel系列手機都因為未滿足當地含量 (domestic content) 規定而遭印尼工業部盯上並要求禁止銷售。雖然蘋果沒有在印尼設廠，但有投資設立蘋果軟體開發者學院（Apple Developer Academy），培養當地的iOS app技術人才，但顯然印尼政府認為效益沒有設立工廠大，因此規定全國禁售iPhone 16。