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▲高雄三民區一棟大樓於今(7)日凌晨發生火災，高雄市消防局表示，現場係10樓RC建物，消防局出動22車50人前往出水撲滅。（圖／記者郭凱杰翻攝）

高雄三民區一棟大樓於今(7)日凌晨發生火災，高雄市消防局表示，現場係10樓RC建物，於店面1、2、3樓燃燒家具及雜物，消防局出動22車50人前往出水撲滅，警消人員先救出一對董姓夫妻命危送醫，兒子不幸葬身火窟，另外還找到2具碳化遺體，其中一名男子是董男哥哥，女子身分不明。詳細事故原因，仍待釐清。這場火警總共釀成3死2傷。高市警局三民二分局在今天0時37分許左右獲報鼎中路有火災情事，立即派遣鼎金所巡邏警力及快打警力到場疏導管制，警消研判火勢疑似由住宅一樓內部延燒至二、三樓，導致民宅受損，警消人員於火警現場2樓救出董男（52年次)及其妻王女（58年次）分別送榮總及高醫搶救，均已恢復生命跡象，目前均於各該醫院加護病房診療觀察中。另救護人員於3樓發現3人，其中2人已明顯死亡（董男兄長及身份待查女子），另3樓救出董男之子送榮總搶救後不治。該案相關財物損失仍待統計，詳細起火原因將由消防局火調科鑑驗中。警方呼籲，自我居家防火安全很重要，裝設住宅用火災警報器是首要作為，如能越早發現火災，才能有即時滅火、逃生或報案的機會，進而降低生命財產之損害，替自己的安全與財產把關。