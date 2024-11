我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃寅燁將於12月14日在新莊舉辦粉絲見面會。(圖/Dream High Entertainment)

▲庭沼珉將於12月15日在新莊舉辦粉絲見面會。(圖/Dream High Entertainment)

韓劇男女神黃寅燁、庭沼珉(又譯:庭沼玟)宣布將於12月14日、15日來台,接力在新莊Zepp New Taipei舉辦粉絲見面會,部分售票資訊今(7)日公開,這也是2人首度訪台,讓粉絲好期待!黃寅燁這次是首度來台,也是第一次舉辦海外粉絲見面會,他以「IN LOVE」為主題,意味著「愛上寅燁 沉浸在彼此相愛的時光」展現愛粉絲的心意。而這趟《HWANG IN YOUP FANMEETING TOUR [IN LOVE] in TAIPEI》巡迴見面會,黃寅燁是以台灣為首站出發,再一路造訪曼谷、東京、大阪、馬尼拉、利馬、聖保羅、聖地牙哥、蒙特利、首爾等,舉動讓台北粉絲超驚喜。黃寅燁從小對演戲非常著迷,演過《重回18歲》、《女神降臨》、《魔幻之音》、《為何是吳秀才》等劇,特別是《女神降臨》讓他名氣三級跳;而近期主演新劇《偶然成為家人》熱播中,也深受觀眾好評。他曾分享當演員的路上,父親與師長一直給予他很大的信心,爸爸曾對他說:「做你想做的事,這樣你就會幸福。」師長還寫信鼓勵讓他擁有信心實踐夢想,令黃寅燁非常難忘。演出時間:12月14日(六)18:00演出地點:Zepp New Taipei演出票價:5280元、4880元、3880元售票時間:11月16日(六)12:00售票系統:拓元售票近期跟丁海寅主演《媽媽朋友的兒子》深受觀眾喜愛的庭沼珉,也確定要首度訪台,接力在黃寅燁活動結束後的隔天,於原場地舉辦粉絲見面會《JUNG SO MIN [Love so Sweet] Fanmeeting in Taipei》。庭沼珉21歲出道即擔任《壞男人》女主角,而後演出韓版《惡作劇之吻》的袁湘琴嶄露頭角,搭檔李光洙的喜劇《心靈的聲音》、合作男神李民基的《今生是第一次》、跟李宰旭在古裝劇《還魂》的表現,再再奠定她的演員地位;近期與丁海寅合演的浪漫喜劇《媽媽朋友的兒子》也創下高收視率,引發熱烈討論。庭沼珉除了演技精湛,私下的她也非常善良,從小會在生日時與父母一起到孤兒院當志工,充滿愛心無私奉獻的良舉被稱為「隱形的珍珠」。庭沼珉也自曝美食偏好,是個「香菜」控,喜歡在食物加香菜,聽聞台灣有許多小吃也會加上香菜後十分感興趣,首度來台灣舉辦粉絲見面會,一定會好好向粉絲打聽道地特色美食。演出時間:12月15日(日)18:00演出地點:Zepp New Taipei演出票價:待公布售票時間:待公布售票系統:拓元售票