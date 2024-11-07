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▲黃寅燁將於12月14日在新莊舉辦粉絲見面會。（圖／Dream High Entertainment）

▲庭沼珉將於12月15日在新莊舉辦粉絲見面會。（圖／Dream High Entertainment）

韓劇男女神黃寅燁、庭沼珉（又譯：庭沼玟）宣布將於12月14日、15日來台，接力在新莊Zepp New Taipei舉辦粉絲見面會，部分售票資訊今（7）日公開，這也是2人首度訪台，讓粉絲好期待！黃寅燁這次是首度來台，也是第一次舉辦海外粉絲見面會，他以「IN LOVE」為主題，意味著「愛上寅燁 沉浸在彼此相愛的時光」展現愛粉絲的心意。而這趟《HWANG IN YOUP FANMEETING TOUR [IN LOVE] in TAIPEI》巡迴見面會，黃寅燁是以台灣為首站出發，再一路造訪曼谷、東京、大阪、馬尼拉、利馬、聖保羅、聖地牙哥、蒙特利、首爾等，舉動讓台北粉絲超驚喜。黃寅燁從小對演戲非常著迷，演過《重回18歲》、《女神降臨》、《魔幻之音》、《為何是吳秀才》等劇，特別是《女神降臨》讓他名氣三級跳；而近期主演新劇《偶然成為家人》熱播中，也深受觀眾好評。他曾分享當演員的路上，父親與師長一直給予他很大的信心，爸爸曾對他說：「做你想做的事，這樣你就會幸福。」師長還寫信鼓勵讓他擁有信心實踐夢想，令黃寅燁非常難忘。演出時間：12月14日（六）18：00演出地點：Zepp New Taipei演出票價：5280元、4880元、3880元售票時間：11月16日（六）12：00售票系統：拓元售票近期跟丁海寅主演《媽媽朋友的兒子》深受觀眾喜愛的庭沼珉，也確定要首度訪台，接力在黃寅燁活動結束後的隔天，於原場地舉辦粉絲見面會《JUNG SO MIN [Love so Sweet] Fanmeeting in Taipei》。庭沼珉21歲出道即擔任《壞男人》女主角，而後演出韓版《惡作劇之吻》的袁湘琴嶄露頭角，搭檔李光洙的喜劇《心靈的聲音》、合作男神李民基的《今生是第一次》、跟李宰旭在古裝劇《還魂》的表現，再再奠定她的演員地位；近期與丁海寅合演的浪漫喜劇《媽媽朋友的兒子》也創下高收視率，引發熱烈討論。庭沼珉除了演技精湛，私下的她也非常善良，從小會在生日時與父母一起到孤兒院當志工，充滿愛心無私奉獻的良舉被稱為「隱形的珍珠」。庭沼珉也自曝美食偏好，是個「香菜」控，喜歡在食物加香菜，聽聞台灣有許多小吃也會加上香菜後十分感興趣，首度來台灣舉辦粉絲見面會，一定會好好向粉絲打聽道地特色美食。演出時間：12月15日（日）18：00演出地點：Zepp New Taipei演出票價：待公布售票時間：待公布售票系統：拓元售票