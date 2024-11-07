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美國共和黨總統候選人川普勝選，二度入主白宮，美股四大指數昨（6）日全數走高，其中道瓊、那斯達克、標普500指數接連創下歷史新高，而台北股市今（7）日開盤稍稍遇到亂流，盤下開出、下跌37.37點、來到23180.01點，不過隨後在權值股回神之下，再加上族群題材發揮之下，隨即翻紅走高，最高一度來到23512.1點，午盤上漲290.86點或1.25%，來到23508.24點。比起大盤的開低走高，中小型股表現更為強勁，櫃買指數開高走高，盤中最高一度來到267.46點，午盤來到相對高點267.41點，上漲2.32點或0.88%。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：泰金寶-DR、鴻準、金寶、建漢、群創；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻準、鴻海、世芯-KY、廣達。權值股全數走高，權王台積電以1050元盤下開出、下跌10元，隨後在買單挹注下翻紅走高，午盤來到今日最高價1075元，上漲15元或1.42%；鴻海同樣也以盤下開出、來到212元，午盤也來到今日最高來價218.5元，上漲5元或2.34%；聯發科雖然以盤上1330元開出、上漲25元，不過隨後股價開始走低，午盤漲幅收斂到10元或0.07%，來到1315元。今日盤面焦點以「川普交易」為主，其中被認為是川普當選受惠族群之一的塑化股漲勢最凶猛，類股指數上漲2.5%，暫居類股漲幅排行冠軍，亞聚、台塑上漲逾3%，台達化、台化、南亞、台聚、國喬、聯成上漲逾2%。比特幣也隨即上演慶祝行情，昨日價格一度突破76000萬美元、來到76493.86美元，再創歷史新高，24小時內上漲將近10%，推動全球加密貨幣市值突破2.6兆美元，神準上漲逾9%，撼訊上漲逾6%，南電、曜越、麗臺上漲逾5%。