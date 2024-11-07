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川普即將重返白宮，就任美國第47任總統，世界也將迎來「川普2.0時代」。不只曾在川普第一任期遭他重拳打擊的對象緊張，許多所謂美國盟友也是「剉咧等」，以哈衝突、俄烏戰爭何去何從，澤倫斯基政府是否還能繼續獲得美國軍援、反攻俄羅斯，成了國際關注焦點。要了解美國未來對外政策走向，首先要釐清本次川普勝選的原因，雖然有多個，但主要是因為美國人普遍對經濟、高通膨的現實不滿，而川普對他們來說，是可以滿足需求的人。被生活壓力壓得喘不過氣的美國人民，不分膚色，錢包受到的打擊是最有感的。其次則是川普的背景，為何他會跟其他華府政治菁英不同，能受到美國人民青睞。他是有錢的商人沒錯，但他賺錢的地方是「內向型產業」，像是房地產、零售業、服務業這些主要面向國內的產業，所以他會對外面的東西比較反感、沒興趣，認為是不必要的競爭，可以說美國越國際化，他越不賺錢。共和黨支持者，很多都是工農階級，甚至共和黨的大金主，有些就是來自美國最大對內產業集團的老闆，他們在乎的是國內的消費力，是否有更多國民有能力掏荷包促進消費。再者，美國政治菁英很多都跟軍火商有關聯，打仗有助於獲利；反觀川普沒有軍火商背景，也不是軍工業、科技、國防外交等聯邦產業的「門神」，民主黨以前的「砲艦外交」，既去國外做生意賺錢、不聽話就打，同時又發展國防和外貿那套，川普是不吃的，他只要說美國不繼續出錢，依賴美國打仗的自然就得上談判桌，而且川普也需要政績，促進停戰就是其中一個。在這樣的美國國內環境、川普背景的前提下，再去看美國未來對以哈衝突、俄烏戰爭的前景，大概可以推測未來的走向。烏克蘭曾經在8月的時候，大舉進攻俄羅斯西南部的庫斯克（Kursk），被視為自2022年俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭對俄羅斯領土的最重大攻勢，在沒有更多援軍與盟國加入，自身人力也短缺的情況下，卻祭出這樣的戰術，不排除也牽涉到代理人戰爭裡，一場打給金主跟主和派的表演戰。當時美國還有約3個月就要大選，基輔此舉，算是回報美國民主黨的選情，如果民主黨可以贏，明年烏克蘭才有機會再拿金援，否則戰爭會更難打下去。因此，烏克蘭才放掉那些過於艱硬的東戰線據點，選擇沒有防禦的俄羅斯境內，來場煙火秀。此外，作為政治領袖，具備對局勢的基本敏銳度，澤倫斯基應該也是預見川普有勝選的可能，必須在被迫坐到談判桌前，就先設法多爭取一點籌碼。至於以色列，拜登政府明顯管不住納坦雅胡，猶太人在美國政軍商界的影響力很大，加上有軍工複合體等集團的利益動機，加薩戰爭僵持不下，納坦雅胡之前打這麼猛，為的是在新任美國總統上台前，多爭取一點自己的政治利益，但川普不同，他沒有軍火商的包袱，一些看似無解的美國外交問題，他解決的方式可能就會很不一樣。本來停不停火，基本上也在於以色列一念之間，停火的話，伊朗正好也可以下台階，納坦雅胡在美國大選前，曾在美國見過川普，應該也有洽談之後停戰的事，看如何取得平衡，既維持自己的政治利益，又兼顧與川普政府的關係。納坦雅胡還在美國大選當天，炒了在美、以關係中影響甚鉅，與他隔閡日深的國防部長加蘭特，劍指拜登政府的意味相當濃厚。