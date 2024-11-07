銀杏颱風（國際命名：Yinxing，中國提供）生成2天後，今（7）日下午升級為強颱，颱風眼相當清晰，臉書天氣粉專「觀氣象看天氣」直言，「在銀杏颱風美麗的外表下，藏著非常暴力及惡劣的天氣特徵」，氣象署預估颱風外圍環流將在今晚開始，搭配東北季風，替北部、東半部帶來顯著雨勢。
天氣風險公司氣象部經理吳聖宇指出，銀杏颱風路徑即將登陸呂宋島東北角，颱風眼非常清楚、結構極佳，強風豪雨集中在颱風眼牆處，颱風北邊的雲系慢慢向北擴散，因此明後天，台灣各地雲量比較多，宜蘭、東北角累積雨量可能來到大雨等級。
吳聖宇表示，今晚間到明天白天水氣較多，明晚之後降雨逐漸減少，「由於颱風本身的東南風水氣沒有上來，因此談不上共伴」，主要是部分水氣順著風向被送到地形上帶來降雨，台灣西半部則不受影響，維持多雲或有陽光的天氣。
「觀氣象看天氣」則分享，銀杏颱風「小巧渾圓的環流十分紮實」，針眼十分清晰銳利，目前正擦過菲律賓呂宋島東北角，「這美麗的外表下，藏著非常暴力及惡劣的天氣特徵」；前中央氣象局局長鄭明典也直言「銀杏颱風有很清晰、完整的螺旋雲帶，危險但又美麗的自然力量。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳聖宇表示，今晚間到明天白天水氣較多，明晚之後降雨逐漸減少，「由於颱風本身的東南風水氣沒有上來，因此談不上共伴」，主要是部分水氣順著風向被送到地形上帶來降雨，台灣西半部則不受影響，維持多雲或有陽光的天氣。
「觀氣象看天氣」則分享，銀杏颱風「小巧渾圓的環流十分紮實」，針眼十分清晰銳利，目前正擦過菲律賓呂宋島東北角，「這美麗的外表下，藏著非常暴力及惡劣的天氣特徵」；前中央氣象局局長鄭明典也直言「銀杏颱風有很清晰、完整的螺旋雲帶，危險但又美麗的自然力量。」