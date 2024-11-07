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▲台灣中油煉製事業部贈送3國小各30部再生電腦，提升師生數位學習能力。(圖／中油煉製事業部提供)

▲台灣中油煉製事業部贈送3國小各30部再生電腦，提供學生更多學習機會。(圖／中油煉製事業部提供)

台灣中油公司煉製事業部於今(7)日，到高雄市大社、鳳翔及民權國小，各贈送30部再生電腦，以改善資訊教學環境，也用於教師課餘的資訊進修，提供學生更多學習機會，提升教師與學生的數位學習能力。台灣中油公司煉製事業部是由資訊室主任陳勝義，率行政室副主任顏清瑞、公關組經理陳志展等人，到高雄市大社、鳳翔及民權國小，各贈送30部再生電腦，受到大社國小校長黃煒斌、鳳翔國小校長陳瓊如、民權國小校長周譽峰等人率該校師生熱烈歡迎。台灣中油公司煉製事業部資訊室主任陳勝義表示，再生電腦雖然是汰換的電腦，但經過煉製事業部資訊單位用心檢修，功能仍然非常良好，讓資源重新再發揮功能，也是愛護地球、資源回收再利用的最佳示範，期盼這批電腦設備，能協助受贈國小老師活化教學，讓孩子學習更有趣、更有效。中油煉製事業部行政室副主任顏清瑞說，中油秉持取之社會、用之社會的企業責任，雖然煉製事業部經費較為短絀，但將有限的經費發揮最大效能，對於教育資源挹注、弱勢團體扶助與地區文教等公益活動，絕不落人後。鳳翔國小校長陳瓊如說，受贈的電腦不僅有助於提升學校的教學品質，同時對學生的學習成效產生積極的影響，這批電腦的應用不僅侷限在課堂上，還將支援學習輔助、課程計畫評估等方面，對學校整體的教學體系，帶來正面的影響。民權國小校長周譽峰說，這批電腦將做為班級學生學科補救教學及個別差異化學習使用，除了班級老師可運用教育平台的資訊媒材進行教學外，也可以開放學生在課餘時間進行自主學習，另為提升教師教學品質，在行政處室設置「電腦區」，除供老師觀摩各式教學方法，亦促進教師群共同成長。大社國小校長黃煒斌則感謝中油秉持企業社會責任精神，持續對學校相關教育活動的支持與資源挹注，更希望此一善舉，能帶來拋磚引玉的效果，讓更多企業投入學校的教育活動，期透過此一有意義的活動，讓施與受同感溫馨，也為大社國小的教育環境注入更紮實的活力。行政室副主任顏清瑞指出，台灣中油公司近年來積極善盡企業社會責任，此次煉製事業部的再生電腦捐贈活動，除了讓資源再活化的永續利用外，透過資訊融入教學紮根行動學習的概念，以提升學童資訊科技素養，亦可降低數位學習的落差，創造產業、社會及學校的三贏局面，營造感恩、生態、溫馨的幸福學園。