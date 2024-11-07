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▲勾惡在影片中詢問助教：「你就是被心靈課程洗腦的人對不對？」沒想到助教一口否認。（圖／勾起你心中的惡 YouTube）

YouTuber家寧近期創立新頻道「秘月期POPOO」，不過首支預告片卻姿勢怪異，還不斷語無倫次，掀起「邪教疑雲」，不少網友質疑她去上了心靈課程，對此同為YouTuber的「勾起你心中的惡」（簡稱：勾惡），日前也在頻道發布討論相關議題的影片，沒想到遭到某心靈課程的助教指控造謠：「找來一堆亂講話的女人。」對此勾惡昨（6）日再度曬出新片，沒想到竟是和該名助教當面對質的影片，助教更直言：「我不覺得那是洗腦。」勾惡在影片中一見到該名助教，就大聲詢問：「你就是被心靈課程洗腦的人對不對？」不過助教表示自己並不認為被洗腦，只是因為現階段大眾對於心靈課程的想法，已經被風向帶成是邪教的一種，同時這也是他來到現場想導正的觀念，不過助教也為先前痛罵勾惡一事致歉，坦言是當時自己情緒上頭，才會一時衝動說出「找來一堆亂講話的女人」這類的言論。勾惡指出YouTuber福爾思庭先前曾公開表示上心靈課程時遭受到的不合理對待，「遲到、老師問話、想要上廁所等等，各種理由都能被罵。」對此助教表示，自己也曾因此而被罵，不過他表示老師的用意是要讓學生發現自己的不足，助教也認真分析：「很多事是一體兩面的，當下我是很想上廁所，可是確實別人在分享事情，我沒有顧慮到別人的感受。」後續勾惡也提到福爾思庭曾指出這些「老師」其實都沒有專業證照，對此勾惡也相當直接了當的詢問助教：「如果你跟他們要不到，你覺得有沒有詐騙的嫌疑。」不過助教卻出言反駁：「有喔！你要吃這碗飯，相關的證照你當然要考。」