民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利遭羈押禁見2個多月，民進黨台北市議員簡舒培7日公布北檢聲請扣押的裁定書，認為柯有收受威京集團主席沈慶京1500萬元部分賄賂。緊盯此案的《三立新聞》記者馬郁雯日前遭指控引發爭議，他也發文稱，「面對我的獨家，民眾黨全黨上下怒罵《三立新聞》做假新聞，現在潮水退了，誰沒穿褲子，這很清楚，一槍斃命的證據已經被北檢掌握。
馬郁雯說真相會清晰，公道也會來，柯文哲1500萬金流找到了，柯文哲涉嫌圖利京華城，取得20%容積獎勵，現在台北地檢署函請松山地政事務所扣押京華城土地的公文曝光，犯罪嫌疑人交付1500萬元予犯罪嫌疑人柯文哲收受，作為部分賄賂。
馬郁雯說，9月6日，他獨家揭露，檢廉第一次搜索柯文哲住家時扣走關鍵USB，裡頭有「神秘帳冊」，上頭更記載著「沈慶京/經手人/1500萬」，但民眾黨包括立院黨團總召黃國昌、黨團主任陳智菡、發言人吳怡萱等人，持續嘲笑北檢沒有找到「金流」。
馬郁雯說，現在清清楚楚，沈慶京1500就是新台幣1500萬，他從9月6號報導至今，說得都很清楚，錢是錢、帳是帳，金流勾出來，從圖利變成違背職務收賄罪，如今扣押京華城土地的公文曝光，記載1500萬存在事實，並非子虛烏有，更不是刻意造謠抹黑。
不過仍有網友留言質疑，這明明是北檢的簽呈（又不是北院），檢察官如果找不到證據就是打臉自己，所以一定要寫的指證歷歷。上面是針對在說土地扣押。也有網友說，「就算是真的，偵查不公開的案件，記者可以報導？再來，妳的資料哪裡來的？」
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馬郁雯說，9月6日，他獨家揭露，檢廉第一次搜索柯文哲住家時扣走關鍵USB，裡頭有「神秘帳冊」，上頭更記載著「沈慶京/經手人/1500萬」，但民眾黨包括立院黨團總召黃國昌、黨團主任陳智菡、發言人吳怡萱等人，持續嘲笑北檢沒有找到「金流」。
馬郁雯說，現在清清楚楚，沈慶京1500就是新台幣1500萬，他從9月6號報導至今，說得都很清楚，錢是錢、帳是帳，金流勾出來，從圖利變成違背職務收賄罪，如今扣押京華城土地的公文曝光，記載1500萬存在事實，並非子虛烏有，更不是刻意造謠抹黑。
不過仍有網友留言質疑，這明明是北檢的簽呈（又不是北院），檢察官如果找不到證據就是打臉自己，所以一定要寫的指證歷歷。上面是針對在說土地扣押。也有網友說，「就算是真的，偵查不公開的案件，記者可以報導？再來，妳的資料哪裡來的？」
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