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▲麗寶樂園雙11兩天限定，天空之夢摩天輪門票下殺3折，只要111元(原價350元)。（圖／麗寶樂園提供）

▲義大世界推出雙胞胎同時入園，享每人111元優惠價。（圖／取自義大世界官網）

迎接一年一度的雙11來臨，全台樂園也推出各項優惠，像是麗寶樂園有摩天輪只要111元，住台中4區民眾爽享199元；義大世界則有雙胞胎同時入園，每位門票只要111元。《NOWnews今日新聞》整理各大樂園，於雙11檔期期間推出的優惠資訊一次看。麗寶樂園渡假區推出限時「超低破盤優惠」，號稱不用比價，就能無腦入手，11月10日(日)-11月11日(一)快閃兩天，麗寶樂園渡假區官網推限量優惠三大套票。套票一：探索世界加天空之夢摩天輪門票再加贈200元餐飲抵用券，只要1,111元(原價1,449元)；套票二：探索世界雙人門票6折1,111元(原價1,798元)；套票三：天空之夢摩天輪門票下殺3折，只要111元(原價350元)。台中麗寶樂園渡假區也再度推出令人期待的「鄉親月」優惠活動，這次針對后里、外埔、大甲、豐原四個地區的居民，提供超值的入園優惠。即日起到11月30日，這些地區的居民只需出示身分證件，即可享受199元的超值票價。此外，麗寶福容大飯店更推出一泊一食，雙人限定及四人玩翻天的7,999元起限定住房專案，專案內容含入住精緻家庭房一晚、美味早餐及探索世界雙日門票，兩人同行專案更加贈同樂券等雙人體驗。MOMO購物獨享雙11檔期販售，即日起至11月11日，雙人平日暢遊套票922元，每人461元。票券優惠期間即日起至2024年12月13日，限平日使用。另外，即日起至11月17日(日)止持續「陌日丑八怪 萬聖變裝大募集」活動，週五、六、日限定，劍湖山世界主題樂園現場販售。只要萬聖或動漫主題變裝，全身變裝達70%以上，頭臉部、上身、下身均須有變裝或彩繪元素方享299元優惠。同行者也享499元優惠，至多優惠2人。雙11為週一，台北新樂園也公告，11月11日為11月的週一加碼營運日。即日起至12月15日止，臺北捷運公司推出貓空纜車、臺北小巨蛋冰上樂園、臺北市兒童新樂園三館聯合購票優惠。▪️原本11月11日(週一)原定維修日，經調整維修排程後，特別開放營運，並且推出相關優惠，凡11月9日至11日期間，於貓空纜車車站詢問處購買貓纜暢遊一日票，當日可享200元優惠價(原價260元)。▪️消費滿500元，即贈送貓纜暢遊一日票1張▪️機關團體前往兒童新樂園購買一日樂Fun券15張，即贈送貓纜暢遊一日票2張；購買一日樂Fun券30張，即贈送貓纜暢遊一日票4張，於11月09日(六)-11月11日(一)推出雙胞胎同時入園 每位只要111元，需持本人有照證件至現場售票亭購票，門票限當天購買及使用。三胞胎、多胞胎出示證件同享優惠。非雙胞胎，也可憑相同穿搭享雙人1111元，相同穿搭優惠方案為兩人一組，須兩人同時至現場票亭購票入園，穿搭標準為兩人全身同單品或同色系搭配。最後售票時間至15:30止非單指雙11之優惠，即日起至2024年11月27日（三），於優惠活動期間預約週二住宿，再免費贈送(隔日)週三住宿，預約住宿滿止。雙人住宿每晚3180元，雙人皆有中西式早餐、玩3天樂園、夜間DIY手作體驗1次。第3人起，加人費用加收850元，含相同服務。