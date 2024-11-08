民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利遭羈押禁見2個多月，民進黨台北市議員簡舒培7日公布北檢聲請扣押的裁定書，認為柯有收受威京集團主席沈慶京1500萬元部分賄賂。精神科名醫沈政男說，看起來確實延押庭法官，也就是第一次准許羈押的那位法官，確實聽信了北檢的說法，也就是前金是210萬，而1500萬是一部分後謝，其他後謝還有更多，只是北檢還沒查到。
不過沈政男質疑，從扣押裁定書所寫，也可以看出矛盾之處，最大問題是：既然250萬前金是在柯文哲交辦京華城案後就交付，那麼1500後謝應該在2021，京華城案通過都審會後，就交付了，怎麼會等到2022年11月1日，說是建照核發以後？
沈政男說，顯然，1500萬，如果存在，應該就是那段期間，幾筆大筆政治獻金之一，比如基隆市長謝國樑的200萬什麼的，因為那時就要啟動總統參選，需要政治獻金。問題是柯文哲有承認1500萬存在嗎？有承認「沈慶京交付給他」嗎？還有，有承認「210萬交代朱亞虎存入指定帳戶」嗎？還是只是北檢的臆測？
沈政男說，現在，北檢還在查民眾黨的其他政治獻金，顯然就是認為一千多萬的賄款太少了，而如果接下來查不到其他賄款，他們的犯罪假設就會不攻自破。因為，就只是政治獻金啊！
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沈政男說，顯然，1500萬，如果存在，應該就是那段期間，幾筆大筆政治獻金之一，比如基隆市長謝國樑的200萬什麼的，因為那時就要啟動總統參選，需要政治獻金。問題是柯文哲有承認1500萬存在嗎？有承認「沈慶京交付給他」嗎？還有，有承認「210萬交代朱亞虎存入指定帳戶」嗎？還是只是北檢的臆測？
沈政男說，現在，北檢還在查民眾黨的其他政治獻金，顯然就是認為一千多萬的賄款太少了，而如果接下來查不到其他賄款，他們的犯罪假設就會不攻自破。因為，就只是政治獻金啊！
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